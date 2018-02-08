Собчак: «эффект Трампа» может сработать, потому что моя популярность в России огромна

Для россиян либеральные ценности звучат так же радикально как для американцев самые спорные высказывания Дональда Трампа, заявила кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире CNN. Политик рассказала об основных положениях своей программы, разногласиях в российской оппозиции и извинилась за возможное «вмешательство» Кремля в американские выборы.

Какую политическую программу — вы называете её либеральной и прогрессивной — вы хотели бы принести в Россию?



КСЕНИЯ СОБЧАК, кандидат в президенты РФ: Моя цель — поднять вопросы, которые никогда не поднимались на федеральном телевидении. Например, права ЛГБТ. Это шокирует многих, ведь многие действительно считают, что этих людей (нетрадиционной сексуальной ориентации. — ИноТВ) нужно сажать в тюрьму, что у них не должно быть никаких прав. Более того, многие разделяют мнение, что нужно наказывать просто за принадлежность к ЛГБТ — просто за сам факт.



То же самое и с Крымом. Их шокирует, если кто-то скажет, что мы нарушили международные договоры, а ведь это правда. Я не говорю ничего, кроме правды. Я не популист. Вот почему я всё это говорю. Я хочу, чтобы люди увидели: есть и другая позиция, другой взгляд на эти вопросы, столь важные для российской аудитории.



И это единственный шанс высказаться во всеуслышание. Потому что во время предвыборной кампании Путин уже не может закрывать для меня телевидение. Шесть лет меня не пускали на телевидение. Когда в 2011 году я вышла на протесты, я потеряла работу. И сейчас у меня есть единственный шанс снова выступить со своей позицией на телевидении. Потому что теперь он (Путин. — ИноТВ) хочет, знаете, открытых выборов. Весь мир за ним наблюдает, и он не может просто не пускать на телевидение одного из кандидатов.



Вы сейчас находитесь в Вашингтоне, в Соединённых Штатах. И я хочу спросить вас: верите ли вы, что в 2016 году Россия с помощью кибератак вмешалась в американский демократический процесс, то есть в избирательный процесс?



КСЕНИЯ СОБЧАК: Сказать по правде, я не знаю. Судя по тому, что говорят, мы действительно как-то с этим связаны. Если так, то я хочу принести свои извинения. Я считаю недопустимым для любой страны вмешиваться в дела другой страны. Ни для России, ни для Америки. Так что, если это имело место, могу только принести свои извинения.



Позвольте задать вам другой вопрос. Вы ведь тоже вступили в предвыборную кампанию как телезнаменитость — как вы только что объяснили, вас знают по всей России. И, конечно, президент Трамп, когда баллотировался, был известным бизнесменом и телезвездой. Вы что, пытаетесь использовать его стратегию? Надеетесь воспользоваться так называемым эффектом Трампа?



КСЕНИЯ СОБЧАК: Трамп уж точно не мой герой. Мне жаль это говорить, но это так. Но вот что больше всего поражает, здесь, в США, Трамп допускал радикальные высказывания, такие как «отвратительные женщины» и тому подобное. Так вот, в России заявление о том, что Крым — это не часть России и что у ЛГБТ должно быть право заключать браки и тому подобное, звучит так же радикально! Для россиян это такой же шок. И, к несчастью для нас, либеральные ценности — это что-то шокирующее. Это я и хочу переломить. И в этом отношении у нас (с Трампом. — ИноТВ), к сожалению, есть что-то общее.



Но я действительно считаю, что «эффект Трампа» может сработать. Потому что моя популярность в России огромна. 10 лет назад я была тесно связана с шоу-бизнесом, но с тех пор вот уже на протяжении всех этих 10 лет я занимаюсь политической журналистикой. Я хочу показать, что прошлое — это не пожизненный приговор, это урок, который ты можешь усвоить. И я очень сильно изменилась за последние 10 лет. Да, у меня были какие-то смешные, развлекательные программы, но это было давно, и с тех пор я сумела показать и доказать многим своим соотечественникам, что я очень сильно изменилась и что я выступаю за самые главные ценности моей страны.



А теперь давайте поговорим о вполне очевидном скептицизме, который многие выражают относительно вашей кандидатуры. Это Россия, и большинство отмечает две вещи. Во-первых, без одобрения Кремля, одобрения президента Путина вам бы никогда не позволили баллотироваться, вашу кандидатуру никогда бы не одобрили, вы не сумели бы собрать все эти подписи, которые вы, кстати, собрали — более 100 тысяч. А ещё, как говорят, сам факт того, что вы баллотируетесь, по сути, вносит раскол в оппозицию, потому что главному оппозиционному кандидату Алексею Навальному не разрешили участвовать в выборах из-за сфабрикованных обвинений в мошенничестве.



КСЕНИЯ СОБЧАК: Прежде всего, я считаю, что здесь нужно разделить: сбор подписей 100 тысяч граждан страны был честным. Мы сделали этот процесс максимально прозрачным, с участием международных организаций вроде «Голоса». Мы показали, насколько у нас всё прозрачно, я с этим не испытывала никаких проблем. Однако вы правы — эти подписи могли бы просто не принять, если бы Путин позвонил и сказал: «Нет, я не хочу, чтобы она принимала участие в выборах».



Впрочем, моя задумка как раз и заключалась в том, чтобы меня недооценивали. Ведь так всё и случилось. Да, они боятся Алексея Навального, а вот блондинку с телевидения — не очень. И это единственное, что ты можешь сделать при тоталитарном режиме: заставить кого-то считать, что тебя можно недооценивать, а потом делать то, что нужно. Потому что если мы выступаем за определённые ценности, а не за определённого лидера, неважно, кто говорит важные вещи по телевизору — Алексей или я. В этом и заключалась изначально моя позиция. Но, к сожалению, Алексей думает иначе. Он полагает, что определённые точки зрения нельзя перенести из уст в уста.



Ни я, ни Алексей Навальный не могли бы выиграть эти выборы. Это точно, и он сам тоже так считает. Вот почему я баллотируюсь, и я не понимаю, почему он избрал другой путь. Я думаю, что мы могли бы объединиться и показать, что мы вместе стоим на своём, разделяем общие ценности. И неважно, что на этот раз ни один из нас не может победить, но мы останемся и будем непреклонно представлять нашу позицию.



Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2018 года.