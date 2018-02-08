Собчак: мне не нужны советы Трампа — я сама могу ему их дать В интервью TMZ Ксения Собчак призналась, что не понимает, почему её до сих пор сравнивают с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Она также заявила, что при личной встрече не собирается слушать советов американского президента, а скорее хочет поделиться с ним своими предложениями. 8 февраля 2018 TMZ

TMZ: Анна Курникова родила двойню от Энрике Иглесиаса Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в США родила двойню — мальчика и девочку, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники в Майами. Отец близнецов — испанский певец Энрике Иглесиас. Как отмечается в статье, новоиспечённые родители сына назвали Николас, а дочку — Люси. При этом издание подчёркивает, что о беременности Курниковой никто даже и не подозревал. 19 декабря 2017 TMZ