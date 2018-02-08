TMZ
Собчак: мне не нужны советы Трампа — я сама могу ему их дать
В интервью TMZ Ксения Собчак призналась, что не понимает, почему её до сих пор сравнивают с американской светской львицей Пэрис Хилтон. Она также заявила, что при личной встрече не собирается слушать советов американского президента, а скорее хочет поделиться с ним своими предложениями.
TMZ: Анна Курникова родила двойню от Энрике Иглесиаса
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в США родила двойню — мальчика и девочку, сообщает таблоид TMZ со ссылкой на источники в Майами. Отец близнецов — испанский певец Энрике Иглесиас. Как отмечается в статье, новоиспечённые родители сына назвали Николас, а дочку — Люси. При этом издание подчёркивает, что о беременности Курниковой никто даже и не подозревал.
Дипломатия от Ван Дамма: Выпить водки с Путиным и помириться
По мнению американского актера бельгийского происхождения Жан-Клода Ван Дамма, США и Россия - единственные сильные государства на мировой арене, поэтому им необходимо помириться. А для этого нужно не заниматься пустой болтовней о кибератаках, а поехать в Россию и выпить водки с Владимиром Путиным, заявил актер в интервью TMZ.