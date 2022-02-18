TMZ: Брэд Питт судится с Анджелиной Джоли из-за продажи доли в общей винодельне «российскому олигарху»

Брэд Питт обвинил свою бывшую супругу Анджелину Джоли в том, что она без его одобрения тайно продала долю в их общем французском поместье с винодельней компании российского предпринимателя, пишет TMZ. Актёр, который утверждает, что вложил в бизнес много денег и сил, намерен через суд добиваться аннулирования сделки и компенсации ущерба.

Голливудский актёр Брэд Питт заявил, что его бывшая супруга актриса Анджелина Джоли тайно продала свою долю в находящейся в совместном владении винодельне «российскому олигарху», сообщает TMZ. Теперь Питт намерен аннулировать сделку через суд.

Как напоминает онлайн-таблоид, пара приобрела замок Шато-Мираваль с винодельней в коммуне Корран на юго-востоке Франции в 2008 году. По словам Питта, он вложил в бизнес много денег и времени. При этом актёр признаёт, что во время покупки бывшая супруга оплатила 40% от стоимости в $28,4 млрд.

Актёр утверждает, что к 2013 году Джоли практически не участвовала в управлении французским хозяйством. Тем не менее, как настаивает Питт, между супругами была договорённость, что без согласия друг друга они свою долю продавать не будут.

Однако в 2016 году Джоли подала на развод, и ситуация усложнилась.

В июле прошлого года актриса уведомила суд, что нашла неизвестного покупателя на свою долю в Шато-Мираваль. Как настаивает Брэд Питт, в сентябре он согласился на то, чтобы экс-супруга продавала долю, но чётко дал понять, что сначала он должен одобрить покупателя. В октябре актёр к своему удивлению узнал, что долю Джоли приобрела компания Tenute del Mondo, дочернее предприятие компании-производителя спиртных напитков Stoli Group, которая находится под контролем российского бизнесмена Юрия Шефлера.

Брэд Питт говорит, что бывшая супруга так и не заручилась его согласием и намеренно скрыла от него условия сделки. И теперь новый партнёр «вносит хаос» в управление винодельней, пожаловался актёр.

Источник, близкий к Питту, заявил TMZ: «К сожалению, это ещё один пример того, как один и тот же человек игнорирует свои юридические и этические обязательства. Таким образом, продав и бизнес, и семейную резиденцию стороннему конкуренту, она нарушила права единственного человека, который вложил силы и деньги в успех этого предприятия. Она хочет нажиться на вложениях, которые она не делала, и прибыли, которую она не заработала».

Питт намерен через суд требовать аннулирования сделки и компенсации ущерба.

Представители Джоли на запрос издания о комментарии не ответили.