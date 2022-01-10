BFM TV: на фоне пандемии китайский кинематограф по сборам обогнал Голливуд

Китай стал единственной страной, избежавшей коронакризиса в киноиндустрии, рассказывает BFM TV: в прошлом году выручка кинотеатров составила 75% от допандемийного уровня и почти на $3 млрд превысила кассовые сборы в США. В этом нет ничего удивительного: как отмечает телеканал, Пекин рассматривает «седьмое искусство» в качестве одного из рычагов своей «мягкой силы» и стремится конкурировать с Голливудом на международном уровне.

В то время как пандемия COVID-19 привела к беспрецедентному кризису в международной киноиндустрии, Китай явно стал исключением, пишет BFM TV.

Как рассказывает французский телеканал, в разгар пандемии в 2020 году кассовые сборы в КНР впервые превзошли Голливуд — $3,1 млрд против 2,3 млрд, и это не простая случайность. В прошлом году, когда коронавирус отступил, Китай получил от продажи билетов $7,3 млрд, что составляет 75% от допандемийного уровня. В то же время в США кинотеатры принесли $4,5 млрд, потому что вынужденно закрывались на разные по продолжительности периоды. Для сравнения: в 2019 году американские кассовые сборы достигали $11,4 млрд против $9,2 млрд в Китае.

Такой неожиданный и быстрый успех китайского кинематографа новостной сайт объясняет тем, что «седьмое искусство» стало ключевым в стратегии «мягкой силы», которую использует Пекин. В качестве доказательства приводится статистика: за год по всей стране открыли не меньше 6667 новых кинотеатров, и теперь их число достигло 82 тыс. Это самая большая цифра среди всех стран мира — в США их в два раза меньше. В то же время местное кинопроизводство переживает настоящий бум: в прошлом году вышло 697 новых фильмов со всё увеличивающимся бюджетом, которые прославляют историю и культуру страны. Кассовые сборы одной только пропагандистской «Битвы при Чосинском водохранилище» составили $941 млн.

Цель этой стратегии ясна: усилить культурное влияние Китая и как можно сильнее снизить долю американских фильмов. Так, в прошлом году 84% доходов принесли полностью китайские фильмы, а в топе 30 лучших фильмов оказалось лишь пять американских блокбастеров. В статье отмечается, что год за годом власти всё больше сокращают число полнометражных фильмов, которые демонстрируются на широком экране. В связи с этим Голливуд столкнулся со значительной потерей дохода: даже такие тяжеловесы, как последняя лента из цикла о Джеймсе Бонде, с трудом собрала кассу в $65 млн.

«Седьмое искусство» всегда было одним из рычагов культурного и политического развития для коммунистических режимов, напоминает BFM TV, однако Пекин пошёл дальше и выделяет на него гигантские средства. Кинематограф является неотъемлемой частью текущего пятилетнего плана Коммунистической партии Китая: к 2025 году власти планируют увеличить число кинотеатров до 100 тыс. и выпустить 50 высокобюджетных картин. При этом кинопроизводство строго контролирует партийная пропаганда. Ещё в 2014 году Си Цзиньпин открыто заявил, что «необходимо создавать качественные литературные и кинематографические произведения, чтобы научить людей, что правильно, хорошо и красиво, а что ложно, плохо и уродливо, что стоит восхищения, а что должно порицаться». Пятилетний план идёт дальше и уточняет, что фильмы должны «прославлять партию, родину, народ и героев».

Эти задачи поддержала очень влиятельная цифровая индустрия Китая: большинство фильмов финансируются местными IT-компаниями, такими как Baidu, Alibaba и Tencent. Лидер в сфере недвижимости, компания Wanda стала крупнейшим кинопрокатчиком в мире, а в 2016 — первым акционером американской студии Legendary Entertainment. Кроме того, некоторые голливудские фильмы теперь частично снимаются китайскими командами и либо изначально преподносят Китай в выгодном свете, либо иногда изменяются для китайских зрителей.

Единственная задача, которую Пекин не может решить с помощью миллионов долларов — повышение экспорта своей кинопродукции, отмечает в заключение BFM TV. Превозношение своей страны мешает китайским фильмам добиться международного успеха, поэтому пока 95% кассовых сборов для успешных китайских фильмов приходятся на Китай, в то время как американские блокбастеры зарабатывают 65% своей прибыли за границей.