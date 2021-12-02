WION: китайская провинция собралась следить за журналистами и иностранными студентами

Власти китайской провинции Хэнань разместили заказ на новую систему наблюдения, которая поможет следить за журналистами, иностранными студентами и прочими лицами, вызывающими подозрения, передаёт WION. Как указано в тендерном документе, система будет подключена к камерам с функцией распознавания лиц и связана с национальными и региональными базами данных. Она оповестит, когда, к примеру, журналист заселяется в отель или пересекает границы провинции.

В китайской провинции Хэнань органы безопасности сделали заказ на разработку, представьте себе, новой системы наблюдения. Она будет использоваться для того, чтобы следить за журналистами, иностранными студентами, которые приезжают учиться в КНР, а также другими людьми, которые вызывают подозрения у китайских властей. Подробные планы, касающиеся новой системы, будут опубликованы впервые.

Как говорится в тенедрном документе, который был представлен на сайте по государственным закупкам для Хэнани, эта система должна собирать личные досье на приезжающих в провинцию людей, представляющих интерес для правительства. Система использует 3 тысячи камер, оснащённых функцией распознавания лиц и подключённых к различным национальным и региональным базам данных.

Тендер отличается тем, что в нём отдельно была упомянута необходимость наблюдения за журналистами. В документе даже был представлен набросок плана для органов общественной безопасности по оперативному обнаружению журналистов и при необходимости препятствованию их работе.

Работу системы будут контролировать по меньшей мере 2 тысячи госслужащих и сотрудников полиции. Как указано в тендере, журналистов разделят на три категории: красную, жёлтую и зелёную — так в порядке убывания градируется угроза, которую они могут представлять. Если журналист, прибывший в Хэнань, проходит регистрацию в отеле, покупает билет или пересекает границы провинции, система покажет специальное оповещение.

В тендерном документе, состоящем из почти 200 страниц, не приводится никаких причин, почему власти хотят вести наблюдение за журналистами или иностранными учащимися.

Ещё одной группой людей, которую, как указано в тендере, хотят отслеживать хэнаньские власти, являются женщины из соседних государств, нелегально проживающие в КНР.

В понедельник свободный доступ к тендерному документу был отключён. Контракт стоимостью практически в 800 тысяч долларов был подписан с китайской IT-компанией Neusoft ещё в сентябре. Компания должна была закончить разработку системы в течение двух месяцев после подписания договора. Новостное агентство Reuters изучило документацию, но не смогло установить, работает ли уже система.

Согласно требованиям тендера, камеры должны собирать относительно точные данные для лиц, частично закрытых масками или очками. Основные цели наблюдения должны легко находиться в базах данных по загруженному изображению или с помощью поиска по основным чертам лиц.

Некоторые эксперты в сфере безопасности описывают эту систему как самую продвинутую сеть наблюдения в мире. Группы, выступающие за свободу прессы в Китае, утверждают, что правящая Коммунистическая партия страны усиливает контроль над СМИ, с тех пор как к власти в 2012 году пришёл председатель Си Цзиньпин. В общественных местах были установлены миллионы камер наблюдения, также участилось применение технологий, позволяющих отслеживать деятельность на смартфонах и обеспечивающих распознавание лиц.

Дата выхода в эфир 30 ноября 2021 года.