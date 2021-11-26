Times: самая низкая рождаемость за 60 лет — несмотря на реформы, Китай далёк от желанного бэби-бума

Как выяснили китайские эксперты, в 2020 году рождаемость в КНР упала до рекордно низкой отметки — 8,52 рождения на каждую 1000 человек, впервые за 60 лет этот показатель опустился ниже 10, сообщает The Times. Несмотря на реформы и стимулирующие меры, на фоне пандемии и подорожания стоимости жизни китайские семьи не спешат заводить детей и помогать стране выбраться из демографического кризиса.

В Китае зафиксирован самый низкий уровень рождаемости более чем за 60 лет, и это несмотря на то, что власти ослабили действовавшие ранее жёсткие меры, контролировавшие прирост населения, пишет The Times.

Согласно новому докладу экспертов Китайского народного университета, в период между 2015 и 2020 годами число рождений среди китаянок младше 30 лет сократилось практически вполовину. И это при том, что шесть лет назад ради предотвращения демографического кризиса правительство отказалось от политики «одна семья — один ребёнок», которая реализовывалась в стране на протяжении более 30 лет.

В прошлом году в КНР родилось на 2,5 млн детей меньше, чем в 2019-м. Как пришли к выводу специалисты, китайские женщины всё чаще предпочитают рожать в более старшем возрасте и заводить меньше детей или не планируют потомство вовсе.

Сейчас власти предлагают различные льготы для многодетных семей, включая денежные пособия и дополнительные выходные. Также в стране строятся центры планирования семьи и репродукции в расчёте, что это сподвигнет больше пар заводить детей.

Эксперты предупреждают, что назревающий демографический кризис, в котором сочетаются стремительно стареющее население и спад рождаемости, может в будущем негативно отразиться на столь ценном для страны экономическом росте.

Как напоминает The Times, политика «одного ребёнка» была введена в 1980 году, а отменена — в конце 2015-го. Тогда семьям разрешили заводить двух детей. В этом году правительство КНР пошло ещё дальше и одобрило семьи с тремя детьми. Но несмотря на реформы, которые в краткосрочной перспективе принесли определённый результат, и стимулирующие программы, долгожданного «бэби-бума» пока так и не произошло. Из-за того что жить в стране становится всё дороже, многие китайцы заводить детей не торопятся.

По официальным данным, в 2020 году в Китае родилось 12 млн младенцев — на 18% меньше по сравнению с 14,65 млн в 2019-м. Уровень рождаемости упал до рекордно низкой отметки — 8,52 рождения на каждую 1000 человек, впервые за 60 лет этот показатель опустился ниже 10, обращает внимание газета.

Более того, как показало исследование специалистов Китайского народного университета, по стране стремительно сокращается число первенцев. По сравнению с 2015 годом, когда в стране ещё действовала политика «одного ребёнка», в 2016-м уровень рождаемости среди женщин, для которых это первые роды, сократился на 1,7%, а в 2020-м — на 41,5%. Это указывает на высокую вероятность того, что многие китаянки рожать не собираются вовсе.

Главной причиной сокращения числа новорождённых в последние годы эксперты называют то, что жительницы страны младше 30 лет заводят детей всё реже. А вот китаянки более старшего возраста, от 35 лет и далее, стали рожать чаще, именно они движущая сила роста числа детей, появившихся на свет вторыми.

Как выяснили китайские исследователи, пандемия внесла свою лепту в спад рождаемости, заставив многих отказаться от пополнения семейства.

Демографы предупреждают, что проблема низкого уровня рождаемости в ближайшее время не исчезнет, поскольку число женщин фертильного возраста в стране сокращается. Если в 2000 году в КНР насчитывалось 166 млн китаянок в возрасте от 20 до 34 лет, то в прошлом году их число составило 146 млн.