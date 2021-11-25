Euronews: Исландия переживает новый бэби-бум на фоне пандемии

По прогнозам экспертов, в Исландии в этом году ожидается беспрецедентный всплеск рождаемости и будет побит даже рекорд 2017 года, когда после выдающихся результатов на чемпионате Европы по футболу в стране родилось необычно большое число детей. Нынешний бэби-бум связывают в основном с локдаунами из-за пандемии COVID-19, хотя есть и другие факторы, передаёт Euronews.
Исландия на крайнем севере Европы готовится к новому бэби-буму. Текущие исследования показывают, что нынешний год побьёт все рекорды рождаемости, в том числе и рекорд 2017 года, когда после выдающихся результатов чемпионата Европы по футболу на острове родилось необычно большое число детей.
Нынешний пик связан в большей степени с локдаунами из-за ковида — но не только, объясняет эксперт.
СУННА КРИСТИН СИМОНАРДОТТИР, доцент Исландского университета: Надо отметить, например, и новый закон об отпуске по уходу за ребёнком, который увеличен с девяти месяцев до двенадцати.
Исландия не в первый раз сталкивается с бэби-бумом. Так, после банковского фиаско 2010 года и связанной с этим потерей рабочих мест в стране был зафиксирован сенсационный рост рождаемости, и этих младенцев в шутку называли «дети финансового кризиса». Что-то похожее происходит и на этот раз.
ЛИЛИЯ СОЛЕЙ ХАУКСДОТТИР, молодая мама: Изначально мы планировали купить дом, пожениться, а затем завести детей. Но из-за COVID-19 свадьбу мы не сыграли ни в прошлом году, ни в этом. Поэтому мы решили просто махнуть на всё рукой и завести ребёнка.
Похожие истории рассказали и другие новоиспечённые родители: они просто исполнили своё желание иметь детей в период локдаунов. Ожидается, что уровень рождаемости в Исландии в этом году намного превысит прежний рекорд в пять тысяч младенцев.
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