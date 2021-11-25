Euronews: Исландия переживает новый бэби-бум на фоне пандемии

16:48 «Спутник V» показал наивысшую эффективность в предотвращении смерти от COVID-19 Российская вакцина «Спутник V» показала лучшую среди пяти препаратов от коронавируса эффективность в предотвращении летального исхода от инфекции. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на исследование в Венгрии.

16:44 Медики заявили об отсутствии угрозы жизни для пострадавших при аварии на шахте в Кузбассе Главврач Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Оксана Черникова заявила, что все пострадавшие, которые были госпитализированы после аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, находятся в стабильном состоянии.

16:42 Агент: Тиль не вернётся в «Спартак» в сезоне-2021/22 Футбольный агент Фулько ван Куперен сообщил, что его клиент Гус Тиль пока не намерен возвращаться в московский «Спартак».

16:35 Премьер Белоруссии рассказал о развязанной Западом против страны гибридной войне Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Запад развязал против страны полномасштабную гибридную войну.

16:30 Глава СК пообещал тщательную проверку аварии в шахте в Кузбассе Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, а также пообещал максимально тщательную проверку ЧП.

16:25 Россиянки в полуфинале ЧЕ-2021 по кёрлингу встретятся со шведками Женская сборная России пробилась в полуфинал чемпионата Европы по кёрлингу 2021 года.

16:23 В ЦБ России рассказали об объёме операций россиян с цифровыми валютами Центробанк России опубликовал аналитический доклад под названием «Обзор финансовой стабильности», в котором рассказывается об объёме операций россиян с цифровыми валютами.

16:22 Путин: Россия и Сербия смогут договориться о подписании нового газового контракта Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что страны смогут договориться о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.

16:22 Генсек НАТО и глава ЕК 28 ноября прибудут в Литву и обсудят Белоруссию Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 28 ноября посетят Литву, где встретятся с президентом Гитанасом Науседой и обсудят ситуацию вокруг отношений с Белоруссией.

16:12 Непомнящий: «Спартак» на краю пропасти показывает свои лучшие качества Бывший главный тренер сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий прокомментировал победу московского «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

16:08 Международные резервы России обновили исторический максимум В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 19 ноября составили $626,3 млрд, что является историческим максимумом.

16:08 Подлодку С-49 впервые продемонстрируют в Балаклавском музее Севастопольские специалисты готовят подводную лодку С-49 к показу в Балаклавском музее.

16:07 Мишустин: пострадавшим при ЧП в шахте в Кузбассе будет оказана вся необходимая помощь Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что всем пострадавшим в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области окажут всю необходимую помощь.

16:00 В ЕС одобрили использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 5 до 11 лет Европейский регулятор одобрил использование вакцины Comirnaty производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, следует из заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

15:59 Лукашенко выразил Путину соболезнования в связи с ЧП на шахте в Кузбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

15:57 Туктамышева сделала лишь тройной флип на тренировке в Сочи Россиянка Елизавета Туктамышева отказалась исполнять тройной аксель на тренировке перед шестым этапом серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи.

15:57 В Оренбургской области поддержали законопроект о введении QR-кодов Депутаты законодательного собрания Оренбургской области поддержали законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта.

15:55 Матвиенко переизбрали председателем совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вновь переизбрана председателем совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.

15:53 Хромых трижды упала на тренировке Гран-при в Сочи Российская фигуристка Майя Хромых три раза упала в ходе тренировки на заключительном этапе серии Гран-при в России — Кубка Ростелеком.

15:50 Мишустин: обстоятельства ЧП на шахте в Кузбассе будут тщательно расследованы Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования семьям погибших при аварии на шахте «Листвяжная». Он выразил уверенность, что обстоятельства случившегося будут тщательным образом расследованы.

15:49 Судмедэксперт: с начала боевых действий в ДНР и ЛНР погибли около 9 тысяч человек С 2014 года в результате боевых действий в ДНР и ЛНР погибли около 9 тыс. человек. Эти данные привёл начальник бюро судмедэкспертизы ДНР Дмитрий Калашников в ходе конференции «Опалённая память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения».

15:46 Путин заявил о развитии отношений России и Сербии, несмотря на пандемию Отношения России и Сербии развиваются, несмотря на пандемию, заявил российский лидер Владимир Путин.

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15:36 Журова: Украине будет сложно пережить поражение от России Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможность футбольного матча между Россией и Украиной.

15:36 Валиева сделала два четверных прыжка на тренировке в Сочи Россиянка Камила Валиева упала два раза во время проката произвольной программы на тренировке перед Гран-при Сочи по фигурному катанию.

15:35 В Москве обсудили перспективы сотрудничества России и Финляндии В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Финляндии в России Антти Хелантеря.

15:35 В Москве все роддома и перинатальные центры подключили к ЕМИАС Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице завершён процесс подключения городских родильных домов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

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15:31 В Тюменской области рассчитывают принять 3 млн туристов в 2021 году В Тюменской области рассчитывают принять более 3 млн туристов до конца декабря 2021 года.

15:30 Путин назвал трагедией аварию в шахте «Листвяжная» в Кузбассе Президент России Владимир Путин назвал трагедией аварию в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которой, по последним данным, погибли 11 человек.

15:29 Генпрокурор Краснов заявил, что депутат Рашкин умышленно убил лося Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что действия депутата Госдумы Валерия Рашкина в ходе незаконной охоты на лося были умышленными.

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15:21 Генпрокурор России заявил об отсутствии политической подоплёки в ситуации с Рашкиным Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в ситуации с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным нет политической подоплёки.

15:19 В Кемеровской области объявили трёхдневный траур по погибшим шахтёрам Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв объявил трёхдневный траур в регионе с 26 по 28 ноября после аварии на шахте «Листвяжная», где погибли 11 человек.

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15:14 Мор: матч Россия — Украина на нейтральном поле не доставил бы никому проблем Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о возможности провести матч между сборными России и Украины.

15:11 Цивилёв уточнил число обратившихся в больницы после ЧП на шахте в Кузбассе Число обратившихся в больницы пострадавших после ЧП на шахте в Кемеровской области, по уточнённой информации, составило 49, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв в Telegram-канале.

15:08 В Москве отреставрировали 1,7 тысячи исторических зданий с 2011 года Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2011 года в столице отреставрировано 1,7 тыс. исторических зданий. Программа возрождения памятников столичной старины продолжается.

15:06 В МИД Польши допустили закрытие очередных пропускных пунктов на границе с Белоруссией Польша может закрыть очередные пропускные пункты на границе с Белоруссией, заявил замглавы польского МИД Мартин Пшидач.

15:03 РЭО профинансирует строительство крупнейшего в стране завода по переработке пластика Генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев рассказал, что российский экологический оператор инвестирует 2 млрд рублей в крупнейший в стране завод по переработке пластика, который построят в Московской области. Финансирование компания «ЭкоЛайн-ВторПласт» получит в виде выкупа зелёных облигаций.

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15:00 Лукашенко: ЕС должен заплатить за вывозные рейсы мигрантов с границы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза должны заплатить за вывозные рейсы мигрантов с белорусско-польской границы.

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