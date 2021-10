Times: финансовые трудности на фоне пандемии провоцируют рекордно низкую рождаемость в Англии

Статистика за прошлый год показывает, что показатели рождаемости в Англии и Уэльсе упали до рекордно низкого уровня с 1938 года, сообщает The Times. При этом более 29% новорождённых появились у родителей, которые не являются коренными британцами, — лидируют в этом списке выходцы из Пакистана и Румынии, отмечается в статье.

Пандемия коронавируса и опасения в отношении роста цен привели к тому, что женщины в Англии и Уэльсе стали меньше рожать детей, сообщает The Times. Данные Управления национальной статистики (ONS) показывают, что общий коэффициент фертильности в прошлом году упал там до уровня 1,58 ребёнка в среднем на одну женщину — и это самый низкий показатель с 1938 года, отмечается в статье.



Если сравнивать со статистикой прошлых лет, этот показатель в 2020 году был на 4,2% ниже, чем в 2019 году, и на 3,1% ниже, чем предыдущий рекордный минимум, который был зафиксирован в 2001 году, поясняет автор.



Официальные данные также показывают, что на территории Англии и Уэльса за прошлый год родилось почти 614 тыс. живых младенцев, что на 4,1% меньше по сравнению с 2019 годом. Это самый низкий показатель в абсолютных единицах с 2002 года — причём уже пятый год подряд общее число рождённых детей продолжает снижаться, констатирует The Times.



По данным Управления национальной статистики за прошлый год, у 29,3% новорождённых матери были рождены за пределами Великобритании. Это самый высокий показатель с момента начала регистрации данных в 1969 году и свидетельствует о долгосрочной тенденции увеличения доли иностранных родителей, отмечается в статье. При этом впервые с 2009 года Пакистан стал самой распространённой страной происхождения для матерей и отцов, родившихся за пределами Великобритании, а второй по популярности страной оказалась Румыния.



Общий коэффициент фертильности среди матерей, родившихся за границей, слегка увеличился и составил 1,98 — в то время как среди коренных британок он снизился до 1,50, пишет The Times. Средний возраст рожениц составил 30,7 года, как и в предшествующем году, в рамках тенденции постепенного роста с 1973 года.



По данным Британской консультативной службы по беременности (BPAS), общая тенденция к более позднему материнству и уменьшению среднего состава семьи могла усилиться на фоне финансовой неопредёленности в связи с паднемией COVID-19. Эксперты также называют такие причины, как улучшение доступа к противозачаточным средствам и растущие расходы на воспитание детей, говорится в статье.



Существует целый ряд причин, по которым женщины предпочитают откладывать рождение детей, пояснила в интервью The Times Кэтрин О’Брайен, заместитель директора BPAS. К числу таких причин она относит, в частности, желание сделать карьеру, осознание ограничений, которые накладывает материнство, а также постоянно растущие расходы на воспитание ребёнка. Вполне вероятно, что на эти тенденции также повлияли финансовые трудности и экономическая неопредёленность, от которой страдают многие семьи в период пандемии COVID-19, заключила эксперт.