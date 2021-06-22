Die Welt: в 2020 году в ФРГ впервые за девять лет зафиксировали убыль населения

В 2020 году население Германии сократилось на 12 тысяч человек в сравнении с 2019 годом, пишет Die Welt. Отмечается, что убыль населения зафиксировали впервые с 2011 года. В первую очередь такой результат связан с повысившейся из-за пандемии смертностью, а также снижением миграционного прироста.

В 2020 году население ФРГ сократилось впервые с 2011 года, сообщает Die Welt, ссылаясь на данные статистического ведомства Висбадена. Как сообщает издание, в конце 2020 года население Германии составляло 83,2 млн человек, что на 12 тыс. меньше, чем в предыдущем году. Таким образом, прервался постоянный рост населения, продолжавшийся с 2011 года.

Главную роль в сокращении населения сыграли два фактора, пишет Die Welt. Во-первых, в 2020 году сократился миграционный прирост: 209 тыс. человек, в сравнении с 294 тысячами в 2010 году. Во-вторых, показатель смертности превысил показатель рождаемости — в 2020 году умерло 212 тыс. человек, а родилась 161 тыс.

Одной из причин повышенной смертности стала пандемия коронавируса, отмечает издание. При этом численность пожилого населения всё равно увеличилась, как в группе старше 80 лет, так и в группе от 60 до 79.

Среди немецких регионов самое больше снижение численности населения наблюдалось в Берлине, Северном Рейне — Вестфалии, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Бремене, пишет Die Welt.