SCMP: в Китае надеются, что отмена запрета на третьего ребёнка поможет демографии

В рамках борьбы с усугубляющейся проблемой старения населения, власти Китая решили позволить семьям заводить третьего ребёнка, пишет South China Morning Post. Однако многие пользователи Weibo, китайского аналога Twitter, заявили, что, по их мнению, подобное изменение политики не вдохновит пары заводить больше детей, особенно если принять во внимание высокие цены на недвижимость и образование, а также продолжительный рабочий день.

Китайские власти позволят каждой паре иметь троих детей в рамках капитального пересмотра своей политики, пишет South China Morning Post. Об этом решении было объявлено после заседания Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) под председательством Си Цзиньпина.



В появившемся заявлении властей КНР говорится о необходимости предпринять серьёзные шаги для решения усугубляющейся проблемы старения населения.



«Вместе с политикой, позволяющей паре иметь троих детей, будут приняты меры поддержки. Это улучшит структуру населения Китая», — говорится в заявлении.



В октябре 2015 года Китай заменил свою политику одного ребёнка политикой двух детей, но некоторые исследователи предположили, что эти изменения окажут лишь незначительное влияние на старение населения, если не будут приняты другие меры.



Среди других предлагаемых мер — повышение пенсионного возраста и проведение кампаний по обучению молодёжи жизни в браке и семейным ценностям. В заявлении говорится о предстоящих улучшениях в таких сферах, как услуги по уходу за детьми, декретный отпуск и страхование при рождении ребёнка.



Между тем многие пользователи Weibo, китайского аналога Twitter, заявили, что, по их мнению, подобное изменение политики не вдохновит пары заводить больше детей, особенно если принять во внимание высокие цены на недвижимость, продолжительный рабочий день, острую конкуренцию и высокие цены на образование в Китае.



Как отмечается в статье, нынешнее решение китайских властей было принято всего через несколько недель после публикации данных переписи населения, указывающих на дальнейшее снижение рождаемости в Поднебесной.



Специалист по демографии Китая И Фусянь считает, что объявление этой меры вскоре после появления результатов переписи предполагает возможное наличие других крайне тревожных данных, которые не были обнародованы.



«Может быть, это произошло потому, что реальные данные о населении слишком устрашающие. И если их не стали публиковать, то они, вероятно, напугали лиц, принимающих решения», — заявил И Фусянь.



Он сказал, что ожидает дальнейших заявлений по демографической политике на заседании Центрального комитета КПК в конце года и на ежегодных законодательных сессиях в следующем году.



Национальное бюро статистики Поднебесной заявило, что китайские матери в прошлом году родили 12 млн детей, а в 2019 году — 14,65 млн, т.е. за год рождаемость снизилась на 18%. И этот показатель продолжает снижаться до почти шестидесятилетнего минимума.



Коэффициент рождаемости в Китае, как отмечается в статье, составляет 1,3 ребёнка на женщину, что ниже 2,1 — уровня необходимого для стабильного воспроизводства населения, пишет South China Morning Post.