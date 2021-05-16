SCMP: молодёжь выбирает одиночество и свободу — число браков в Китае продолжает падать

Количество свадебных церемоний в Китае в последние годы заметно снизилось. По мнению экспертов, это связано с тем, что организация свадьбы требует всё больших расходов, а отношение к институту брака у молодёжи в целом изменилось. Статистика показывает, что всё больше молодых китайцев предпочитают быть одинокими и свободными, сообщает South China Morning Post.

Многие молодые китайцы предпочитают отложить свадьбу. Высокие расходы, а также изменение отношения к семейной жизни привели к снижению количества браков.



КЛЭР ЧЖАО, стратегический аналитик: Я не чувствую необходимости заводить любовные отношения и вступать в брак — но это нужно моим родителям. А поскольку это необходимо для моих родителей, то и мне, вероятно, тоже это понадобится.



Количество заключаемых браков в 2020 году упало на 39 процентов по сравнению с пиковым показателем в 13,3 миллиона, который был достигнут в 2013 году. В 2020 году брак зарегистрировали всего около 8,1 миллиона пар (источник: Министерство по гражданским делам Китая).



Для некоторых брак может стать финансовой проблемой, поскольку это требует больших затрат.



ПЕЙ НА, жительница Шанхая: Если вы собираетесь пожениться в Шанхае, то вам понадобится местная «хукоу» (регистрация по месту жительства). Вам также будет нужна квартира, скорее всего, зарегистрированная на имя обоих молодожёнов, и мужчина ещё должен предоставить «каили» (приданое).



Кроме того, меняется и отношение к главной причине для вступления в брак. Согласно опросу, проведенному в 2019 году, 70 процентов молодых людей готовы ждать «подходящего человека» (источник: управление центрального секретаря Коммунистического союза молодежи Китая).



ЮАНЬ ЧЖАОХУЭЙ, программист: Многие из нас не спешат жениться или заводить детей. Ведь для этого необходимо потратить много энергии и денег, и такие решения влияют на наш уровень жизни.



Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.