SCMP: молодёжь выбирает одиночество и свободу — число браков в Китае продолжает падать

Количество свадебных церемоний в Китае в последние годы заметно снизилось. По мнению экспертов, это связано с тем, что организация свадьбы требует всё больших расходов, а отношение к институту брака у молодёжи в целом изменилось. Статистика показывает, что всё больше молодых китайцев предпочитают быть одинокими и свободными, сообщает South China Morning Post.
Многие молодые китайцы предпочитают отложить свадьбу. Высокие расходы, а также изменение отношения к семейной жизни привели к снижению количества браков.
КЛЭР ЧЖАО, стратегический аналитик: Я не чувствую необходимости заводить любовные отношения и вступать в брак — но это нужно моим родителям. А поскольку это необходимо для моих родителей, то и мне, вероятно, тоже это понадобится.
Количество заключаемых браков в 2020 году упало на 39 процентов по сравнению с пиковым показателем в 13,3 миллиона, который был достигнут в 2013 году. В 2020 году брак зарегистрировали всего около 8,1 миллиона пар (источник: Министерство по гражданским делам Китая).
Для некоторых брак может стать финансовой проблемой, поскольку это требует больших затрат.
ПЕЙ НА, жительница Шанхая: Если вы собираетесь пожениться в Шанхае, то вам понадобится местная «хукоу» (регистрация по месту жительства). Вам также будет нужна квартира, скорее всего, зарегистрированная на имя обоих молодожёнов, и мужчина ещё должен предоставить «каили» (приданое).
Кроме того, меняется и отношение к главной причине для вступления в брак. Согласно опросу, проведенному в 2019 году, 70 процентов молодых людей готовы ждать «подходящего человека» (источник: управление центрального секретаря Коммунистического союза молодежи Китая).
ЮАНЬ ЧЖАОХУЭЙ, программист: Многие из нас не спешат жениться или заводить детей. Ведь для этого необходимо потратить много энергии и денег, и такие решения влияют на наш уровень жизни.
Группировка «Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» из палестинского движения ХАМАС заявила о нанесении крупных ракетных ударов в направлении израильских городов Тель-Авив и Ашдод. Об этом информирует Donia Al-Watan.
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