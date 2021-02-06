Insider: американцам рекомендуют отложить пышные свадьбы ещё на год
Популярный американский сайт The Knot, который посвящён свадебной тематике, опубликовал результаты своего очередного специализированного опроса. Эти данные показывают, что около 52% американских пар в прошлом году приняли решение отложить свадьбу и перенести торжества на первую половину 2021 года. Однако эксперты предупреждают, что массовые мероприятия по-прежнему небезопасны, поэтому лучше будет отложить всё и в этом году, сообщает Insider.
В ежегодном исследовании сайта The Knot используются данные, полученные путём опроса пар, заключивших помолвку, чтобы выяснить новейшие тенденции в свадебной индустрии, поясняется в статье. В последнем опросе организаторы попытались выяснить, как же американцы смогли адаптировать свои свадебные планы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Для этого было опрошено более 7600 жителей США, которые изначально планировали устроить свадебные торжества с марта по декабрь 2020 года.
При этом учитывались самые разные данные: от средних масштабов запланированной на 2020 год свадьбы до того, сколько из пар приняли решение вообще отменить свадебные торжества, говорится в статье. Как показал опрос, больше половины респондентов решили перенести свадьбу на первую половину 2021 года — так поступили около 52% опрошенных, при этом они планируют в среднем пригласить 125 гостей. И лишь 7% респондентов решили вообще отменить свадьбу из-за пандемии. Подавляющее большинство же либо отложили торжества, либо сократили масштабы своих праздничных мероприятий.
С одной стороны, стремление организовать свадьбу в первой половине 2021 года может показаться разумным, учитывая, что кампания прививок от COVID-19 уже начала распространяться во всех штатах, отмечается в статье. Кроме того, многие штаты начинают ослаблять собственные действующие ограничения, что некоторые пары воспринимают как сигнал к действию, несмотря на большое число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США в целом. Например, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что свадьбы с числом гостей до 150 человек вновь будет разрешено проводить на территории штата с середины марта, пишет Insider.
Однако экперты предупреждают, что устраивать большие свадебные приёмы — это по-прежнему не самая лучшая идея, поскольку обеспечить полную безопасность пока будет невозможно, подчёркивается в статье. И для того, чтобы вообще проводить какие-то торжества, всё равно будет необходимо использовать маски и социальное дистанцирование. Несмотря на обнадёживающие новости о новых вакцинах, для полного устранения угрозы коронавирусной инфекции на территории США и во всём мире потребуется ещё много времени.
Статистика показывает, что большинство американцев не получат даже свою первую дозу вакцины COVID-19 как минимум до мая месяца, не говоря уже о второй дозе, сообщает Insider. А на данный момент прививки сделали вообще менее 2% американцев. Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи при этом заявил, что в Америке не получится достигнуть нормального уровня по снижению показателей заболеваемости, пока не будет вакцинировано от 70% до 85% населения, говорится в статье.
Всё это свидетельствует о том, что и гости любой свадьбы, и обслуживающий персонал на свадьбе, скорее всего, не будут вакцинированы в первой половине 2021 года. И это будет подвергать риску всех, кто решит организовать или посетить такие мероприятия, предупреждает автор. Кроме того, многие пары часто приглашают на свою свадьбу гостей из-за границы, а это может ещё больше повысить риск передачи вируса. Даже требования к приезжающим предоставить свидетельство отрицательных результатов теста на коронавирус и до, и после прибытия в США, а также провести определённое время в карантине по прибытии не могут гарантировать полную защиту, пишет Insider.
Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Эдгар Эррера Санчес призвал американцев вообще не планировать большие свадьбы в 2021 году. «Не думаю, что у вас получится провести свадьбу весной. Это просто нереально», — подчеркнул Санчес в интервью Insider. По его мнению, это было бы полным неуважением и насмешкой в отношении любого человека, кто страдает от коронавируса или даже умирает после заражения, поскольку отказ от массовых мероприятий сейчас позволяет сократить количество жертв.
И даже если большая часть гостей на свадьбе уже будет вакцинирована (что пока маловероятно), организаторы никак не смогут гарантировать нулевую вероятность того, что кто-то всё равно заразится и будет распространять вирус во время мероприятия, предупреждают эксперты. Тем более что до сих пор неясно, насколько хорошо вакцинация не только защищает человека, но и предотвращает именно передачу вируса. Вероятно, пройдут ещё долгие месяцы, прежде чем в США появится какой-либо тип «коллективного иммунитета», подчёркивается в статье.
До тех пор, пока не будет вакцинировано гораздо больше людей и не появится больше достоверных данных о том, насколько хорошо вакцина предотвращает передачу коронавируса другим людям, многолюдные свадьбы и любые другие массовые собрания будут опасны для всех участников, предупреждает Insider. И если пары всё равно твёрдо намерены организовать торжества в 2021 году, им рекомендуется организовывать мероприятие в сокращённом масштабе. Кроме того, необходимо по возможности проводить всё на улице, используя маски и соблюдая принципы социального дистанцирования, подчёркивает автор.
И похоже, что участники опроса всё же понимали, что реальность может помешать их надеждам осуществиться, говорится в статье. Как показывают результаты исследования The Knot, около 47% опрошенных пар признают, что окончательное количество их гостей будет зависеть от ситуации с COVID-19 на момент торжества, а также от требований и органичений в конкретном штате. Кроме того, 19% опрошенных намерены потребовать от гостей пройти вакцинацию перед посещением свадьбы, а 36% попросят своих гостей пройти тестирование, чтобы подтвердить отсутствие вируса, заключает Insider.
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