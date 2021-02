Insider: американцам рекомендуют отложить пышные свадьбы ещё на год

Хотя кампания прививок от COVID-19 уже начала распространяться во всех американских штатах, проводить большие свадебные торжества всё ещё небезопасно, предупреждают эксперты. Как показывают опросы, более половины американских пар решили перенести свою свадьбу на первую половину 2021 года. Однако множество факторов свидетельствует в пользу того, что лучше будет пока вообще не проводить это мероприятие или значительно сократить число гостей, пишет Insider.

Популярный американский сайт The Knot, который посвящён свадебной тематике, опубликовал результаты своего очередного специализированного опроса. Эти данные показывают, что около 52% американских пар в прошлом году приняли решение отложить свадьбу и перенести торжества на первую половину 2021 года. Однако эксперты предупреждают, что массовые мероприятия по-прежнему небезопасны, поэтому лучше будет отложить всё и в этом году, сообщает Insider.



В ежегодном исследовании сайта The Knot используются данные, полученные путём опроса пар, заключивших помолвку, чтобы выяснить новейшие тенденции в свадебной индустрии, поясняется в статье. В последнем опросе организаторы попытались выяснить, как же американцы смогли адаптировать свои свадебные планы в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Для этого было опрошено более 7600 жителей США, которые изначально планировали устроить свадебные торжества с марта по декабрь 2020 года.



При этом учитывались самые разные данные: от средних масштабов запланированной на 2020 год свадьбы до того, сколько из пар приняли решение вообще отменить свадебные торжества, говорится в статье. Как показал опрос, больше половины респондентов решили перенести свадьбу на первую половину 2021 года — так поступили около 52% опрошенных, при этом они планируют в среднем пригласить 125 гостей. И лишь 7% респондентов решили вообще отменить свадьбу из-за пандемии. Подавляющее большинство же либо отложили торжества, либо сократили масштабы своих праздничных мероприятий.



С одной стороны, стремление организовать свадьбу в первой половине 2021 года может показаться разумным, учитывая, что кампания прививок от COVID-19 уже начала распространяться во всех штатах, отмечается в статье. Кроме того, многие штаты начинают ослаблять собственные действующие ограничения, что некоторые пары воспринимают как сигнал к действию, несмотря на большое число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США в целом. Например, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что свадьбы с числом гостей до 150 человек вновь будет разрешено проводить на территории штата с середины марта, пишет Insider.



Однако экперты предупреждают, что устраивать большие свадебные приёмы — это по-прежнему не самая лучшая идея, поскольку обеспечить полную безопасность пока будет невозможно, подчёркивается в статье. И для того, чтобы вообще проводить какие-то торжества, всё равно будет необходимо использовать маски и социальное дистанцирование. Несмотря на обнадёживающие новости о новых вакцинах, для полного устранения угрозы коронавирусной инфекции на территории США и во всём мире потребуется ещё много времени.



Статистика показывает, что большинство американцев не получат даже свою первую дозу вакцины COVID-19 как минимум до мая месяца, не говоря уже о второй дозе, сообщает Insider. А на данный момент прививки сделали вообще менее 2% американцев. Главный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи при этом заявил, что в Америке не получится достигнуть нормального уровня по снижению показателей заболеваемости, пока не будет вакцинировано от 70% до 85% населения, говорится в статье.



Всё это свидетельствует о том, что и гости любой свадьбы, и обслуживающий персонал на свадьбе, скорее всего, не будут вакцинированы в первой половине 2021 года. И это будет подвергать риску всех, кто решит организовать или посетить такие мероприятия, предупреждает автор. Кроме того, многие пары часто приглашают на свою свадьбу гостей из-за границы, а это может ещё больше повысить риск передачи вируса. Даже требования к приезжающим предоставить свидетельство отрицательных результатов теста на коронавирус и до, и после прибытия в США, а также провести определённое время в карантине по прибытии не могут гарантировать полную защиту, пишет Insider.



Эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Эдгар Эррера Санчес призвал американцев вообще не планировать большие свадьбы в 2021 году. «Не думаю, что у вас получится провести свадьбу весной. Это просто нереально», — подчеркнул Санчес в интервью Insider. По его мнению, это было бы полным неуважением и насмешкой в отношении любого человека, кто страдает от коронавируса или даже умирает после заражения, поскольку отказ от массовых мероприятий сейчас позволяет сократить количество жертв.



И даже если большая часть гостей на свадьбе уже будет вакцинирована (что пока маловероятно), организаторы никак не смогут гарантировать нулевую вероятность того, что кто-то всё равно заразится и будет распространять вирус во время мероприятия, предупреждают эксперты. Тем более что до сих пор неясно, насколько хорошо вакцинация не только защищает человека, но и предотвращает именно передачу вируса. Вероятно, пройдут ещё долгие месяцы, прежде чем в США появится какой-либо тип «коллективного иммунитета», подчёркивается в статье.



До тех пор, пока не будет вакцинировано гораздо больше людей и не появится больше достоверных данных о том, насколько хорошо вакцина предотвращает передачу коронавируса другим людям, многолюдные свадьбы и любые другие массовые собрания будут опасны для всех участников, предупреждает Insider. И если пары всё равно твёрдо намерены организовать торжества в 2021 году, им рекомендуется организовывать мероприятие в сокращённом масштабе. Кроме того, необходимо по возможности проводить всё на улице, используя маски и соблюдая принципы социального дистанцирования, подчёркивает автор.



И похоже, что участники опроса всё же понимали, что реальность может помешать их надеждам осуществиться, говорится в статье. Как показывают результаты исследования The Knot, около 47% опрошенных пар признают, что окончательное количество их гостей будет зависеть от ситуации с COVID-19 на момент торжества, а также от требований и органичений в конкретном штате. Кроме того, 19% опрошенных намерены потребовать от гостей пройти вакцинацию перед посещением свадьбы, а 36% попросят своих гостей пройти тестирование, чтобы подтвердить отсутствие вируса, заключает Insider.