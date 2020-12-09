Bild: пандемия свадьбе не помеха — в Индии пара обручилась в защитных костюмах

06:16
Число случаев коронавируса в Казахстане превысило 138 тысяч
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло на 729 и достигло 138 382.
06:00
Российские блогеры рассказали, в каких соцсетях хотят быть успешными
Более половины (54,4%) российских блогеров хотят стать успешными в социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные опроса среди участников проекта «ТопБЛОГ».
05:45
В Роспотребнадзоре дали прогноз по ситуации с коронавирусом в январе
Ситуация с коронавирусом в России в январе будет зависеть от соблюдения населением ограничительных мер. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
05:30
В Минобороны рассказали о помощи российских военных врачей в Карабахе
Российские военные врачи оказывают медицинскую помощь в дополнительно развёрнутых медпунктах в населённых пунктах Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.
05:15
В Канаде число случаев коронавируса превысило 429 тысяч
За прошедшие сутки общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 5978, достигнув 429 035.
05:00
Глава МИД Франции провёл телефонные переговоры с Чавушоглу
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
04:43
В Аргентине зафиксировали более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Аргентине за прошедшие сутки общее число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 3610 и достигло 1 469 919.
04:26
Пожарные потушили пожар в спортзале школы в Иркутской области
Пожарные ликвидировали открытое горение в спортзале начальной школы в Иркутской области на площади 300 кв. м. Об этом сообщили в МЧС России.
04:08
В Колумбии за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 7510 пациентов в Колумбии. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 384 610.
03:51
Власти Калуги пообещали безопасные новогодние гуляния
Новогодние события в рамках проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021» не противоречат региональным санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявил представитель областного правительства.
03:34
В Британии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 12 282.
03:17
Врач рассказал, как снизить вероятность заболевания коронавирусом
Хорошая вентиляция в общественном транспорте, офисе и магазинах поможет бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
02:59
Фрегат «Адмирал Головко» планируют передать Северному флоту в 2021 году
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» планируют передать в состав Северного флота до конца 2021 года. Об этом заявил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.
02:41
В Италии за сутки выявили более 14 тысяч случаев заболевания COVID-19
В Италии за сутки выявили 14 842 случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 1 757 394.
02:30
Лэмпард о ничьей с «Краснодаром»: это была достаточно тяжёлая для «Челси» игра
Главный тренер лондонского «Челси» Френк Лэмпард прокомментировал ничейный исход матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с российским «Краснодаром».
02:26
Мусаев доволен ничейным исходом матча «Краснодара» с «Челси» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничейный исход матча заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
02:24
Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2021 год
Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования представителей нижней палаты американского парламента.
02:20
В США возбудили уголовное дело в отношении фигуриста Сипре
Прокуратура американского штата Флорида возбудила уголовное дело против французского фигуриста чемпиона Европы по фигурному катанию Моргана Сипре.
02:07
При крушении вертолёта во Франции погибли пять человек
Жертвами крушения вертолёта во французском департаменте Савойя стали пять человек, ещё один пострадал.
02:04
Опубликовано видео конфликта между игроком «Истанбула» и арбитром в матче ЛЧ
В сети была опубликована видеозапись конфликта между футболистом «Истанбул Башакшехир» Демба Ба и четвёртым арбитром заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» Себастьяном Колцеску.
01:52
УЕФА проведёт расследование расистского скандала в матче ПСЖ — «Истанбул»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что проведёт расследование расистского скандала в мачте заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир».
01:51
Суд в США отклонил иск о пересмотре победы Байдена в Пенсильвании
Верховный суд США отказал республиканцам в пересмотре результатов кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в Пенсильвании.
01:47
Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» будет доигран 9 декабря
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» будет доигран 9 декабря.
01:42
«Зенит» победил «Валенсию» в матче Евролиги
Петербургский «Зенит» одержал победу над испанской «Валенсией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
01:34
В Бразилии за сутки выявили более 51 тысячи случаев коронавируса
В Бразилии за прошедшие сутки выявили 51 088 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 6 674 999.
01:18
Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» и вышло в Лигу Европы
Киевское «Динамо» одержало победу над венгерским «Ференцварошем» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
01:17
«Истанбул» сообщил, что матч с ПСЖ не будет возобновлён
Пресс-служба турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» сообщила, что прерванный из-за расистского скандала матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен» не будет возобновлён.
01:13
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Мексики
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Мексики. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
01:04
МЮ проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов
Английский «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:59
Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Барселону» в матче ЛЧ
Туринский «Ювентус» одержал разгромную победу над каталонской «Барселоной» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:57
«Севилья» победила «Ренн» в Лиге чемпионов
Испанская «Севилья» одержала победу над французским «Ренном» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:56
«Краснодар» сыграл вничью с «Челси» в Лиге чемпионов
Российский «Краснодар» и лондонский «Челси» сыграли вничью в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:48
Во Франции за сутки выявили более 13 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 13 713 человек во Франции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 2 309 621.
00:33
В Сухопутных войсках рассказали о поступившем в 2020 году вооружении
Российские Сухопутные войска в 2020 году получили более 2,5 тыс. новых образцов вооружения и военной техники. Об этом сообщил главнокомандующий войсками генерал армии Олег Салюков.
00:29
«Зенит» показал худший за 13 лет результат в еврокубках среди российских клубов
Санкт-петербургский «Зенит» показал худший за 13 лет результат в европейских клубных турнирах среди российских клубов.
00:17
Семак о проигрыше «Боруссии»: результат неприятный, как и вся еврокубковая кампания
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение команды от дортмундской «Боруссии» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:15
РФПИ рассказал о возможном сотрудничестве с Украиной по вакцине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и институт Гамалеи готовы поставить сырьё для производства на Украине вакцины от коронавируса «Спутник V».
00:05
Фавр заявил, что «Боруссии» было нелегко играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал победу своей команды над петербургским «Зенитом» в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
00:04
В «Истанбуле» отреагировали на расистский скандал в матче ЛЧ с «Пари Сен-Жермен»
Пресс-служба турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» отреагировала на расистский скандал в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».
00:00
Байден выдвинет Ллойда Остина на пост министра обороны
Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что назначит Ллойда Остина на пост министра обороны страны. Об этом сообщает ТАСС.
23:51
Во Франции разбился вертолёт с шестью людьми на борту
Во французском департаменте Савойя на востоке страны разбился вертолёт с шестью людьми на борту.
23:40
Матч Лиги чемпионов ПСЖ — «Истанбул» остановлен
Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» приостановлен.
23:36
Трамп подписал указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от COVID-19
Президент США Дональд Трамп подписал указ о приоритетном доступе американцев к вакцине от коронавируса, сообщает РИА Новости.
23:27
Сборная Катара по футболу сыграет с командами группы A в европейской квалификации ЧМ-2022
Сборная Катара сыграет в одной из отборочных групп европейской части квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
23:25
В Петербурге наградят авторов лучших молодёжных проектов
В Санкт-Петербурге вручат премии авторам лучших молодёжных проектов.
23:23
МФЦ Ставрополя оказали около 400 тысяч услуг в 2020 году
Многофункциональные центры Ставрополя оказали около 400 тыс. услуг в 2020 году.
23:21
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили выполнение заявления по НКР
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выполнение положений трёхстороннего заявления по урегулированию в Нагорном Карабахе.
23:19
В Приморье проводят проверку по факту избиения школьницы
В Приморском крае проводят проверку по факту избиения школьницы. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональное СУ СК России.
23:17
В Мурманской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ерошин
В Североморске на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, кавалер нескольких боевых орденов Алексей Иванович Ерошин.
23:09
Сборная Норвегии отказалась от участия в «Тур де Ски» из-за коронавируса
Сборная Норвегии по лыжным гонкам отказалась от участия в многодневной гонке «Тур де Ски» из-за риска заражения коронавирусной инфекцией.