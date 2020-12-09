Bild: пандемия свадьбе не помеха — в Индии пара обручилась в защитных костюмах

В индийском штате Раджастан прошла необычная свадьба, сообщает Bild. Дело в том, что невеста узнала о том, что больна коронавирусом, прямо в день бракосочетания. Её тут же отправили в карантин, но её отцу и жениху удалось договориться с госслужащими о проведении ритуала. Правда гости на нём были одеты не в праздничные наряды, а защитные медицинские костюмы.

Свадьба с трудностями. Из-за коронавируса эту свадьбу в штате Раджастан на западе Индии чуть было не отменили. За два дня до этого дядя невесты заболел коронавирусом. А ей утром в день бракосочетания пришёл положительный результат анализа на COVID-19.

Убитую горем молодую женщину отправили в карантинный центр. Она думала, что свадьбу придётся отменить. Но инфекция не помешал её отцу и жениху спасти день. После того, как семья обсудила ситуацию с госслужащим, ритуал бракосочетания был всё же проведён, но под строгим наблюдением медперсонала из центра по борьбе с коронавирусом.

Единственными гостями на свадьбе были родители невесты и священник. Вместо праздничных нарядов все присутствующие были одеты в защитные костюмы.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.