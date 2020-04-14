Fox News: «никаких цветов, никаких тортов» — из-за пандемии свадебная индустрия в США несёт огромные потери

Весна — популярный сезон для свадеб, однако из-за коронавируса тысячи пар в США вынуждены отменять и переносить свои торжества. Как передаёт Fox News, мощнейшая свадебная индустрия страны стоимостью $74 млрд оказалась почти полностью парализована.

Переживаете за свою свадьбу? Сейчас ведь весна, самая свадебная пора! Но не в этом году, нет! Тысячам парочек пришлось отложить свои бракосочетания, из-за чего внезапно встала целая индустрия стоимостью 74 миллиарда долларов. Никаких вам цветов, никаких тортов, никаких хиленьких отбивных с запечённой под сыром картошечкой и четырьмя стручками жёлтой фасоли. И, что ещё страшнее, никаких пьяных подружек невесты, которые бы устроили бой на ножах на парковке. Всегда ставлю на рыженькую.

И пусть сегодня все бары закрыты, всё более популярным местом для знакомств становятся приложения для свиданий. Bumble сообщает об увеличении числа отправленных сообщений по городу Нью-Йорк на 23 процента. По больше части это Лу Доббс* пишет: «Грег, оставь меня в покое!»

Сейчас хорошее время для тех, кто ищет внимания, но не серьёзных отношений. К тому же очень просто пораньше сбежать со свидания, когда вы общаетесь с кем-то по FaceTime и вдруг видите вот такое.

Музыка особенно задаёт тон в этом видео. Ну что же, Кэт, пандемия — главное испытание для отношений? Или вы готовы бросить вызов браку? Когда-нибудь в будущем?

КЭТ ТИМФ, обозреватель Fox News: Брак? Думаю, он будет в будущем. Я не совсем понимаю, как так произошло, но он будет. Просто мне кажется, что моему жениху не нравятся сумасшедшие девушки. Должно быть, он сам того.





Зато есть надежда, что когда-нибудь, если ситуация изменится, у меня будет та самая свадьба, о которой я всегда мечтала: нас поженят либо робот, либо голограмма папы римского Иоанна Павла II.

Ух ты, вот это мечта!

КЭТ ТИМФ: Об этом мечтают все девочки!

Так и есть.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2020 года.

* Речь идёт о ещё одном ведущем Fox News и коллеге Грега Гатфилда Лу Доббсе (прим. ИноТВ).