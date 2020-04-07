SCMP: в закрытом на карантин парке в Гонконге панды спарились впервые за 10 лет

После 10 лет неудачных попыток в этом году в гонконгском комплексе Ocean Park, закрывшемся от посетителей из-за угрозы коронавируса, две панды Лэлэ и Инъин, наконец, спарились, пишет South China Morning Post. Это радостные новости для парка, ведь панды крайне редко размножаются в неволе, и теперь специалисты будут отслеживать у самки признаки беременности.

В понедельник 6 апреля впервые за последние 10 лет две большие панды Лэлэ и Инъин из гонконгского зоопарка в комплексе Ocean Park успешно осуществили процесс спаривания, сообщает South China Morning Post.

Как отмечает издание, брачный сезон у панд длится с марта по май. В то время как половозрелыми эти животные становятся в семь лет у самцов и в пять лет у самок, недавняя попытка естественного спаривания между 14-летними Лэлэ и Иньъин считается настоящим «прорывом». Теперь ближе к концу июня специалисты будут отслеживать признаки беременности у самки.

«С тех пор как Инъин и Лэлэ прибыли в Гонконг в 2007 году и в 2010-м начали предприниматься попытки к естественному спариванию, несмотря на все старания и попытки научиться, только в этом году у них всё получилось. Сегодняшняя успешная попытка естественного спаривания — очень радостные новости для всех нас, поскольку шансы на беременность после естественного спаривания выше, чем при искусственном оплодотворении», — комментирует руководитель зоологического направления и природоохранной деятельности парка Майкл Бус.

По данным South China Morning Post, в 2015 году обе панды вошли в китайскую государственную программу размножения больших панд с заповедником Улун в провинции Сычуань, крупнейшим в материковой части КНР. В рамках этой инициативы были совершены попытки спаривания Инъин с другими самцами, а также искусственное оплодотворение. Панда забеременела, но затем у неё случился выкидыш.

Майкл Бус заверил, что сейчас специалисты парка будут внимательно мониторить здоровье Инъин, однако точно подтвердить факт беременности можно будет только с помощью ультразвукового исследования самое раннее за 17 дней до родов. Также есть шансы, что у самки может случиться ложная беременность.

Газета напоминает, что сейчас Ocean Park, закрытый на карантин из-за коронавируса с 26 января, испытывает серьёзные финансовые трудности. Член законодательного совета Иу Си Вин, занимающийся пострадавшим из-за эпидемии туристическим направлением, с оптимизмом воспринял новости о долгожданном спаривании двух панд. «Это даёт нам надежду в период, когда над Гонконгом сгустились тучи негативных новостей», — заявил политик.