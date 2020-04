Evening Standard: на улицах только козы — в Уэльсе дикие животные воспользовались самоизоляцией местных жителей

В последние дни по пустынным улицам уэльского города Лландидно свободно бродят дикие кашмирские козы, покусывая живые изгороди и весенние сады, сообщает Evening Standard. Как отмечает газета, обычно животные пасутся на вершине близлежащего мыса Грейт-Орме и спускаются в город только во время непогоды.

Однако на фоне карантина по коронавирусу, из-за которого по городским улицам отныне прогуливается гораздо меньше людей, многие считают, что млекопитающих на этот раз привело в Лландидно что-то помимо праздного любопытства.

По мнению городского советника Кэрол Марубби, «поскольку вокруг никого нет, козы, вероятно решили, что могут теперь захватить власть». Марубби также добавила, что все жители Лландудно «очень гордятся» животными, чьё стадо насчитывает 120 голов, обеспечившим бесплатное развлечение людям, запертым в своих домах.

На опубликованном в Twitter местным жителем Эндрю Стюартом видео можно увидеть коз, скачущих по пустым дорогам и прогуливающихся по ограде городского сада, объедая ближайшие деревья.

В одном из видео можно увидеть, как козы заходят в церковный двор в поисках места, чтобы прилечь.

They know exactly what they’re doing. Have some lunch from a bush and then go for a lie down in the churchyard pic.twitter.com/naUH7YPBbK

