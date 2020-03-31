France 2: эффект карантина — на городские улицы возвращаются дикие животные

Из-за введённого во многих городах мира режима изоляции в связи с пандемией коронавируса людей на городских улицах сменили дикие животные, сообщает France 2. Как отмечает телеканал, пока люди находятся на карантине, животные чувствуют себя более свободно и подвержены меньшему риску гибели. При этом свобода может заставить представителей фауны потерять бдительность, что грозит проблемами после отмены режима изоляции, предупреждают специалисты.
На асфальте отныне царствуют новые хозяева — дикие звери, для которых изоляция людей означает, что путь свободен. В Париже теперь нередко можно заметить вышагивающих по мостовым уток. Кольцевая автодорога. Здесь многодетную семью даже сопровождают полицейские. Повсюду в городах снова выходит на свет живая природа.
Кабаны на улицах Барселоны. Заблудившаяся пума на загородном участке в Чили. Или вот это пятнистое животное под название виверра, замеченное акккуратно переходящим дорогу по пешеходному переходу в Андах.
РЕНИ ЛУЛИЯ, сотрудник Национального общества охраны природы: В некоторых местах больше не ходят люди, и внезапно животные, фауна, может свободно ходить там, где пожелает и делать, что пожелает. И это в любом случае очень хороший знак для природы.
Дикие животные менее подвержены влиянию деятельности человека, а значит, и риску умереть. Для птиц это затишье случилось в самый подходящий момент — в разгар периода размножения.
ОЛИВЬЕ ШЕР, орнитолог Центра сохранения природных видов региона Лангедок-Руссильон:Я думаю, мы можем надеяться на улучшение того, что мы называем репродуктивным успехом для многих видов птиц. То есть они, вероятно, произведут больше копий генов и, возможно, им попросту будет проще прокормиться.
В то же время специалисты опасаются ослабления у животных бдительности, что может обернуться трудностями после отмены режима изоляции.
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