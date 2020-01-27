NTD: панды Диндин и Жуи принесли Московскому зоопарку три международных награды

Большие панды Диндин и Жуи, которые приехали в Московский зоопарк прошлой весной, стали настоящими любимицами не только российской, но и мировой публики. Они принесли зоопарку сразу три международных премии в номинациях «Панда — событие года», «Панда — персона года» и «Любимая панда за пределами Китая», передаёт NTD.
Панда Диндин в Московском зоопарке празднует знаменательное событие: ей присудили международную премию Giant Panda Global. Диндин заняла третье место в категории «Любимая панда за пределами Китая».
Зоопарк получил ещё две награды: золотую в номинации «Панда — событие года» и серебряную в категории «Панда — персона года». Голосование проходило онлайн. В нём участвовали 320 тыс. человек из 60 стран.
ЙЕРУН ЯКОБС, основатель веб-сайта Giant Panda Global:В конце и начале года звёзды эстрады и знаменитые футболисты появляются на церемониях награждения и получают трофеи. А мы решили делать то же самое для панд! А также для людей и учреждений, которые работают с животными в неволе.
Большие панды Диндин и Жуи приехали сюда прошлой весной и сразу стали любимицами публики. Первое место в категории «Панда — событие года» зоопарку присудили за открытие вольера «Фауна Китая», где поселились бамбуковые медведи.
СВЕТЛАНА АКУЛОВА, директор Московского зоопарка:Они, конечно, интеллектуально развитые, очень хорошо поддаются изучению, потому что с ними занимается наш целый научный отдел. Им каждый день приносят новые игрушки, какие-то развивающие мероприятия им делают, специальные задания. Они у нас не просто отдыхают каждый день! У них целый день расписан по часам, по минутам, и они у нас работают.
Награду в номинации «Панда — персона года» получила директор Московского зоопарка.
Диндин и Жуи принадлежат Китаю. Он сдал их России в аренду на 15 лет.
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