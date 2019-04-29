China News: в добрый путь, Жуи и Диндин — китайцы проводили больших панд в Россию

Сотрудники Центра защиты и изучения китайских больших панд Бифэнся провинции Сычуань провели церемонию проводов двух больших панд Жуи и Диндин, которые затем отправились в Россию. Как передаёт China News, Московский зоопарк тщательно подготовился к приёму пушистых гостей из Поднебесной, которых в первое время будет наблюдать целая группа китайских специалистов.

29 апреля большие панды Жуи и Диндин официально покинули Центр защиты и изучения китайских больших панд, расположенный в местности Бифэнся городского округа Яань, и в рамках программы по развитию научно-исследовательского сотрудничества отправились в Россию.

Журналисты выяснили, что большая панда Жуи — самец. Он появился на свет 31 июля 2016 года в Центре Бифэнся в Яане. А большая панда Диндин — самка, она родилась 30 июля 2017 года на базе Шэньшупин заповедника Вэньчуань-Улун.

Представители СМИ, побывавшие в Центре защиты и изучения больших панд, своими глазами наблюдали, как сотрудники учреждения поместили Жуи и Диндин в специально изготовленные контейнеры для транспортировки, положили им много еды и подготовили всё для отъезда. По завершению проводов автоколонна, везущая двух панд, неспешно выехала из Центра Бифэнся и направилась в сторону Международного аэропорта Шуанлю близ города Чэнду.

Как сообщается, чтобы убедиться, что пара панд благополучно доберётся до России, российская и китайская стороны провели тщательную подготовительную работу. Согласно существующим нормам, Центр Бифэнся сначала изолировал панд на карантин, специалисты наблюдали за кормлением животных и провели проверку их здоровья.

В России к прибытию Жуи и Диндин по рекомендациям китайских экспертов Московский зоопарк переделал вольер для панд и теперь там появилось больше зон, включая два открытых пространства для прогулок и две крытые площадки, а также помещения для приготовления корма, хранения свежего бамбука и контрольно-наблюдательный пункт. Чтобы панды лучше освоились в новой обстановке, китайский центр также направил в Россию опытных специалистов по уходу за пандами и ветеринаров.

ХЭ МИН, ветеринар Центра защиты и изучения китайских больших панд: Две большие панды в течение одного месяца находились на карантине. Затем мы их обследовали, дали глистогонные препараты и в результате пришли к выводу, что обе большие панды абсолютно здоровы. Когда они там немного освоятся, я повторно возьму кровь на анализ, чтобы удостовериться, что все показатели в норме.

Как рассказал журналистам специалист по уходу за пандами Центра защиты и изучения китайских больших панд Ван Пинфэн, чтобы помочь Жуи и Диндин быстрее адаптироваться к жизни в России, российская команда подготовила для панд разнообразные корма: множество разновидностей бамбука, молодые побеги бамбука, а также специальный кормовой концентрат по особому рецепту. Однако помимо питания неоходимо позаботиться и о психологическом состоянии животных.

ВАН ПИНФЭН, специалист по уходу Центра защиты и изучения китайских больших панд: Мы опасаемся, что с психологической точки зрения в незнакомой обстановке они могут, например, начать испытывать стресс. Мы вместе с российскими специалистами по уходу вместе будем стараться успокоить животных, побольше с ними взаимодействовать, гладить, общаться, чтобы мы все как следует познакомились друг с другом, наладили более доверительные отношения и панды стали бы испытывать меньше стресса и быстрее адаптировались к жизни в России.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2019 года.