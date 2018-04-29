L’Express: собака, две курицы и детёныш панды — питомцы Елисейского дворца улучшают имидж четы Макронов

Президент Франции Эммануэль Макрон с большим энтузиазмом демонстрирует журналистом жизнь своих питомцев в Елисейском дворце, чем политическую подноготную своего правления, отмечает L’Express. Журналисты рассказывают, как живущие в Елисейском дворце собака, курицы и детёныш панды помогают французской президентской чете выстраивать свой имидж перед широкой публикой.

«Хорошо быть животным в Елисейском дворце», — замечает L’Express, описывая обстановку, в которой обитают питомцы французского президента. «Диванная собачка» Немо развалилась на ковре из коллекции Mobilier national. Курица Агата и её подруга Марианна кудахчут за загородкой возле Серебряного зала, а в женском крыле малыша-панду из Зоопарка Боваль опекает его покровительница Бриджит Макрон. «Только гиены с пишущими машинками в зале для прессы немного мозолят глаза», — иронизируют авторы статьи, намекая на журналистов.

Если в том, что касается политики Елисейский дворец по неприступности для прессы напоминает Форт-Нокс, то в том, что касается освещения жизни животных, он похож на «открытый бар», отмечает издание.

Трогательные рассказы о привязанности пса Немо, взятого четой Макронов в прошлом году из приюта, к своему хозяину-президенту, сразу же стали достоянием прессы, и все помнят как мировые СМИ — даже такие серьёзные как Guardian — тиражировали видео, в котором «бедное животное» использовало в качестве туалета дворцовый камин.

При этом, как рассказывают очевидцы, несмотря на своё неблагородное происхождение (пес президента является помесью лабрадора с грифоном), Немо невероятно избалован. Президент Французской Республики «всё спускает ему с рук», а в обязанности главы администрации Бриджит Макрон, среди прочего, входит поимка собаки, когда она сбегает за ворота Елисейского дворца.

Прибытие в Елисейский дворец куриц Агаты и Марианны также не обошлось без присутствия телекамер. А 5 марта газета Le Parisien торжественно сообщила о том, что Агата снесла своё первое яйцо во владениях президента Республики.

«Брошенная собака из приюта и панда, находящаяся на грани исчезновения создают вокруг президентской четы ауру защитников. Курица отсылает к образам сельской жизни, от которой, как говорят, Макрон далёк, — объясняет автор книги «Бесконечный пиар-ход», посвящённой медийной активности французского президента, Арно Бенедетти. — Чем больше Эммануэль Макрон демонстрирует свою частную жизнь, тем меньше ему приходится показывать, как работает политическая кухня».

В стороне от «звериных страстей» не остались и другие члены правительства, передаёт L’Express. Так, после того, государственный секретарь по связям с парламентом Кристоф Кастанер назвал французского премьер-министра Эдуарда Филиппа «мой цыплёнок», тот велел прислать подчинённому в министерство карликового петуха.