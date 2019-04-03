France 24: «пернатая стража» охраняет кремлёвское золото от ворон

В Кремле действует особая орнитологическая служба, бойцы которой, соколы, ястребы и филин, охраняют исторические памятники, передаёт France 24. Как отмечает канал, главная задача кремлёвских птиц заключается в отпугивании ворон, которых привлекает сусальное золото на куполах.
Вооружённая своими острыми когтями, Альфа стоит на страже позолоты кремлёвских куполов. Главная задача этого ястреба-тетеревятника состоит в том, чтобы отпугивать ворон и не давать им вить гнёзда в этом парке, находящемся близ центра российской власти.
АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ, сокольничий:Так как ворона является носителем разных опасных заболеваний и создаёт угрозу для исторических памятников Московского Кремля, в том числе для куполов — она с них сдирает сусальное золото, — и разных насаждений на территории Московского Кремля.
Альфа принадлежит к орнитологической службе Кремля. Это подразделение было создано в 1984 году и состоит из десятка хищных птиц, среди которых есть соколы-сапсаны и вот такой филин, который, по словам этого человека, заступает в свой дозор по ночам.
ДЕНИС СИДОГИН, сокольничий:Мы ходим с ним там, где непосредственно базируются вороны, отпускаем — и он потихонечку, бесшумно подлетает и сзади хватает.
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