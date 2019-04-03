France 24: «пернатая стража» охраняет кремлёвское золото от ворон

В Кремле действует особая орнитологическая служба, бойцы которой, соколы, ястребы и филин, охраняют исторические памятники, передаёт France 24. Как отмечает канал, главная задача кремлёвских птиц заключается в отпугивании ворон, которых привлекает сусальное золото на куполах.

Вооружённая своими острыми когтями, Альфа стоит на страже позолоты кремлёвских куполов. Главная задача этого ястреба-тетеревятника состоит в том, чтобы отпугивать ворон и не давать им вить гнёзда в этом парке, находящемся близ центра российской власти.

АЛЕКСЕЙ ВЛАСОВ, сокольничий: Так как ворона является носителем разных опасных заболеваний и создаёт угрозу для исторических памятников Московского Кремля, в том числе для куполов — она с них сдирает сусальное золото, — и разных насаждений на территории Московского Кремля.

Альфа принадлежит к орнитологической службе Кремля. Это подразделение было создано в 1984 году и состоит из десятка хищных птиц, среди которых есть соколы-сапсаны и вот такой филин, который, по словам этого человека, заступает в свой дозор по ночам.

ДЕНИС СИДОГИН, сокольничий: Мы ходим с ним там, где непосредственно базируются вороны, отпускаем — и он потихонечку, бесшумно подлетает и сзади хватает.

Кремль — одна из самых древних средневековых крепостей в Европе. Некогда резиденция русских царей сегодня входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дата выхода в эфир 02 апреля 2019 года.