Guardian: от климатического кризиса «жарко» не только медведям, но и человеку

После массового вторжения белых медведей на арктических островах в России вводят режим чрезвычайной ситуации. Как пишет The Guardian, животные вынуждены покидать свои обычные пути миграции и охотничьи тропы из-за климатических изменений, поскольку климатический кризис из будущей угрозы внезапно превратился в сегодняшнюю реальность.

На российских островах вводят режим чрезвычайной ситуации после массового вторжения белых медведей. Как пишет The Guardian, в поселке Белушья Губа власти ввели чрезвычайное положение, поскольку там заметили 52 белых медведя. Вокруг школьных дворов возвели заборы, а местные жители пытаются отогнать зверей предупредительными выстрелами и взрывами, но всё напрасно. Многие жители боятся покидать свои дома. Работников возят к местам работы на военных машинах.

Очевидно, что белые медведи не должны бродить там, где живёт человек, и уж точно не в таких количествах. Их появление показывает, что медведи вынуждены покидать свои обычные пути миграции и охотничьи тропы из-за климатических изменений. Это предсказывали уже давно, ведь Арктика теплеет вдвое быстрее остальной планеты, зимние температуры там повышаются, а территория морского льда, который является главной средой обитания для белых медведей, быстро сокращается.

Как отмечает автор статьи, белый медведь стал настоящим символом глобального потепления. За последние три десятилетия люди уже привыкли к фотографиям этих исхудавших арктических отшельников, перебирающихся с одной тающей льдины на другую. Но на сей раз всё иначе: это уже не звери-одиночки, а целая стая.

«Климатический кризис из будущей угрозы внезапно превратился в сегодняшнюю реальность. Он также выводит на первый план и другие проблемы антропоцена, как ученые называют геологическую эпоху, в которой всё более существенную роль играют не силы природы, а деятельность человека», — отмечает The Guardian.

Хотя Белушья Губа находится далеко, но назвать её девственно чистой никак нельзя. В близлежащих морях с недавнего времени ведётся коммерческая добыча нефти. Раньше там находился советский полигон для испытания атомных бомб, и жило много военных. Контроль и утилизация отходов там налажены плохо, и места свалки отходов влекут к себе голодных животных.

«Климатические изменения все чаще выгоняют различные виды животных из их экосистем. Как действовать в такой кризисной ситуации? На это тоже оказывают свое влияние политические разногласия. Но в дебатах о том, какие чувства должна вызывать миграция медведей — страх или жалость — упускается из виду главное. Животные лишаются зимы, от которой зависит их жизнь. В конечном счёте, и мы тоже. Нам надо испытывать страх и жалость — и за медведей, и за себя», — заключает автор материала.