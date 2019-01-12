Washington Post: канадский город оказался в плену у тюленей

Небольшой город на севере Канады заполонили тюлени, которые выходят на дороги, появляются на придомовых участках, паркингах и заправках, пишет The Washington Post. При этом местные жители ничем не могут им помочь, ведь канадские законы запрещают им прикасаться к животным.

Роддиктон — небольшой городок на северном канадском полуострове Ньюфаундленд. И теперь, как пишет The Washington Post, перед ним стоит угроза, которая напоминает сценарий Альфреда Хичкока «Птицы». Вот только на столь дальнем севере вместо воздуха опасность приходит из моря.

Город, в котором живёт около тысячи человек, заполонили несколько десятков тюленей. В итоге, если нашествие продолжится, ему, возможно, придётся поменять свой статус «лосиной столицы мира» на что-то тюленье, пишет автор статьи.

Некоторые жители говорят, что тюлени стали появляться там ещё до католического Рождества. Но лишь на этой неделе их стало слишком много. Они выползают на проезжую часть, заполняют парковки и заправки, появляются на дорожках и придомовых участках.

И хоть до сцены из Хичкока этой картине далеко, признаёт автор статьи, всё же ситуация тяжёлая. Два тюленя погибли в столкновении с машиной, поскольку они трудноразличимы на дороге.

При этом местные жители хотят, но ничем не могут помочь животным. Канадские законы запрещают трогать морских жителей. Так что им приходится лишь наблюдать, как тюлени ищут воду и еду, и иногда это сопровождается громкими криками. Жители звонят властям, поскольку не могут видеть, как тюлени страдают.

Причина, по которой тюлени оказались среди людей, проста, отмечает автор статьи. Каждую зиму они мигрируют из Арктики на юг. Обычно в это время ещё довольно тепло, и у берега льда не много, поэтому тюлени придерживаются береговой линии. Но когда лёд за ними намерзает, пробраться к открытой воде им уже сложно. Они оказываются дезориентированы, и в том числе поэтому направляются вглубь земли.

Но проблема может быть связана ещё и с тем, что из-за изменения климата лёд становится тоньше, а тюленям он необходим, чтобы спариваться и произвести потомство, поэтому толщина льда может сказываться на календаре их миграции.



Местные власти утверждают, что занимаются проблемой и уже смогли вернуть нескольких тюленей. Они заверяют, что заботятся о безопасности жителей, но при этом напоминают, что человеку к тюленю приближаться нельзя, пишет The Washington Post.