Kölner Express: Кёльнский зоопарк знакомит посетителей с русской архитектурой

Гости Кёльнского зоопарка могут подумать, что попали в Россию, пишет немецкий портал Kölner Express. Как поясняет автор статьи, сохранившиеся с XIX века здания спроектированы местным мастером, черпавшим вдохновение в русской архитектуре, в том числе церковной.

Посещение зоопарка в Кёльне может стать увлекательным знакомством с русской архитектурой, пишет Kölner Express. Местные постройки больше напоминают Москву, чем Кёльн, — в первую очередь, это касается сохранившихся в первоначальном виде зданий третьего из старейших зоопарков Германии, основанного в 1860 году.

В эти морозные дни посетители зоопарка могут погрузиться в атмосферу российской зимней романтики при взгляде на домики, в которых сейчас живут бизоны и овцебыки. Эти домики были построены в 1884 году и являются одними из старейших сохранившихся зданий в зоопарке.

В буклете Рейнского объединения по защите памятников и охране ландшафта сказано, что характерные резные декоративные элементы в отделке трёх зданий восходят к традиционной русской архитектуре.

Проект был разработан кёльнским архитектором Альфредом Мюллером. Как отмечается в статье, Мюллер вписал в ландшафт зоопарка ещё один кусочек России — открытый в 1899 году птичник. При его создании архитектор вдохновлялся постройками русской православной церкви.

Птичник напоминает церкви Москвы или Петербурга и выглядит как типичная русская базилика, утверждает автор статьи. Все башенки оформлены по-разному: две северные выглядят стройнее, а их шатры более заострённые, чем у обеих южных башен. Во Вторую мировую войну птичник был сильно повреждён, но в 1952 году его открыли снова.

Мюллер также занимался возведением третьего здания, выдержавшего бомбардировки военных лет — прибежище морских львов было выполнено по его проекту. Группы скал из туфа были изготовлены строителем гротов Баумом.

Помимо этого, в зоопарке сохранились постройки 1863-1864 годов, где содержатся антилопы и жирафы, а также слоны. Все они оформлены в восточном стиле, сообщается в статье.

Одним из любимых мест посетителей зоопарка является обезьянья скала. За образец при её создании взяли концепцию из Гамбурга, предусматривающую отсутствие решёток и клеток. Смотрители попадают в обезьянью зону по тоннелю под трёхметровым рвом, заполненным водой.

Однажды в 60-е годы сильная гроза вызвала суматоху в зоопарке: одно из деревьев возле обезьянника сильно наклонилось и превратилось для павианов в удобный мост, ведущий на основную территорию зоопарка. Животные воспользовались этим и разбрелись по соседним садам и паркам, но их удалось заманить обратно при помощи еды.

Каменная ограда в восточном стиле вокруг пруда зоопарка тоже сохранилась в первозданном виде с XIX века, рассказывает Kölner Express.