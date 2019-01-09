ERR: в Эстонии усыпили медведя, подаренного Московским зоопарком

Сотрудники Таллинского зоопарка усыпили одного из самых известных питомцев — белого медведя Норда, которого в 2009 году подарил Московский зоопарк. Как передаёт ERR, долгое время он страдал от хронической раны на левой лапе, и несмотря на усилия ветеринаров и зарубежных специалистов, вылечить животное не удалось.

Таллинский зоопарк попрощался с 17-летним белым медведем Нордом. Как передаёт ERR, несмотря на усилия ветеринаров и применение всех имеющихся знаний, хроническую рану на левой лапе животного вылечить не удалось.

Основываясь на рекомендациях европейских и американских ветеринаров, было принято решение усыпить животное.

Как отмечают в зоопарке, решение усыпить Норда было очень трудным. Первоначальная надежда на выздоровление, которую придал переезд медведя из старого вольера в новый, в середине декабря сменилась осознанием, что состояние лапы Норда ухудшилось.

Весной белого медведя удалось перевести в новый вольер, ветеринары Эстонского университета естественных наук смогли проверить больную заднюю лапу животного, которая долгое время вызывала беспокойство сотрудников зоопарка. Предыдущее лечение ветеринаров зоопарка не принесло желаемого результата, поэтому обратились за помощью к специалистам из университета естественных наук. К составлению плана лечения привлекли также ветеринаров зоопарков Вены и Роттердама, его одобрил представитель европейской программы по воспроизводству белых медведей.

«Несмотря на предостережение консультантов, что это единственно возможное лечение может оказаться безуспешным, в июле мы были настроены оптимистично и надеялись, что рана заживет. К сожалению, этого не произошло. Мы рассмотрели разные возможности и вновь проконсультировались о состоянии белого медведя со специалистами. По мнению международных специалистов, раненая лапа вызвала поведенческое расстройство, для которого нет лечения, а поэтому — и надежды на выздоровление животного. Они рекомендовали эвтаназию», — сказал директор зоопарка Тийт Маран.

Белый медведь Норд родился 24 ноября 2001 года в Венском зоопарке Шёнбрунн. В Таллин его привезли 10 апреля 2009 года в качестве подарка Московского зоопарка. Какое-то время медведь пожил и в Новосибирске. В Москве Норда называли Кефирчиком, так как он очень любил кефир.

Он дал два потомства — в 2013 году родилась медведица Нора, которая сейчас живет в Венском зоопарке, а в 2016 году в Таллинском зоопарке родился медвежонок Арон.