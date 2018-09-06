Euronews: любвеобильный лев из крымского сафари-парка залез в микроавтобус — захотелось объятий

Лев-подросток по кличке Филя залез в микроавтобус с посетителями крупнейшего в Европе сафари-парка «Тайган», расположенного в Крыму, чтобы пообниматься с пассажирами. Эти трогательные видеокадры привлекли внимание множества интернет-пользователей, передаёт Euronews.

Эти видеокадры вызвали умиление и удивление множества интернет-пользователей: в сафари-парке «Тайган» в Крыму лев по кличке Филя залез в микроавтобус с туристами, без агрессии вытолкнул шофёра с водительского сиденья и полез обниматься с пассажирами.

Филю уже назвали «самым любвеобильным» львом в мире. Специалисты отмечают, что для льва-подростка, привыкшего к людям, такое поведение вполне нормально.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка свободно проживают около 60 африканских львов.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2018 года.