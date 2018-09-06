Euronews: любвеобильный лев из крымского сафари-парка залез в микроавтобус — захотелось объятий

14:01
Черчесов высказался о назначении Дзюбы капитаном сборной России по футболу
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о назначении нападающего санкт-петербургского «Зенита» Артёма Дзюба капитаном национальной команды.
14:00
Орешкин рассказал анекдот про Леонида Брежнева, комментируя курс рубля
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, комментируя ситуацию с рублём, рассказал анекдот про Леонида Брежнева.
13:59
В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018»
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что проведение стратегических манёвров «Восток-2018» не связано с внешними событиями, а очередь их подошла.
13:55
Черчесов заявил, что матчем с Турцией сборная России открывает новую эру
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что национальная команда матчем Лиги наций с Турцией открывает новую эру.
13:46
Матч между футбольными сборными Японии и Чили отменён из-за землетрясения
Контрольный матч между сборными Японии и Чили по футболу отменён из-за землетрясения на японском острове Хоккайдо.
13:41
Американская делегация высадила у детского дома в Крыму аллею из тропических деревьев
Аллею из экзотических деревьев рядом с детским домом «Надежда» в Крыму посадила в качестве подарка американская делегация. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из организаторов визита, заслуженного работника промышленности Юрия Пелипенко.
13:36
Учения «Восток-2018» не затронут Курильские острова
Начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что никакие боевые действия в районе Курильских островов во время манёвров «Восток-2018» разыгрываться не будут.
13:36
Колобков провёл встречу со сноубордисткой Тудегешевой
Министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с двукратной чемпионкой мира по сноуборду Екатериной Тудегешевой.
13:36
Путин обсудил с премьером Испании отношения России и ЕС
Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Испании Педро Санчесом проблематику отношений России и Европейского союза, заявили в пресс-службе Кремля.
13:21
Эксперт прокомментировал данные о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября
Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с RT прокомментировал заявление корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) о том, что интернет-пользователи по всему миру могут столкнуться с проблемами доступа к сети 11 октября.
13:14
Тайвань отменил визы для граждан России
Министерство иностранных дел Тайваня объявило, что временно отменяет въездные визы для граждан России.
13:13
СМИ: «Бенфику» могут на три года отстранить от еврокубков из-за коррупции в руководстве клуба
Португальский футбольный клуб «Бенфика» может быть на три года отстранён от участия в еврокубковых турнирах из-за коррупции в руководстве команды.
13:13
Вышинский сообщил о нарушениях в суде во время рассмотрения заявления защиты
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский сказал, что суд в Херсоне допустил грубые нарушения при рассмотрении заявления об отводе судьи, председательствующего на заседании по продлению ареста журналиста.
13:05
Глава МВД Германии назвал миграционный вопрос «матерью политических проблем»
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер в интервью газете Rheinische Post назвал миграционный вопрос корнем всех политических проблем в Германии.
13:01
Лебедев оказался тяжелее Алтынкая в преддверии боя в Челябинске
Российский боксёр Денис Лебедев и турок Хизни Алтынкая прошли процедуру взвешивания перед боем в Челябинске.
12:51
В Минобороны заявили, что учения «Восток-2018» не направлены против НАТО
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что предстоящие военные манёвры «Восток-2018» не направлены против блока НАТО.
12:51
Футболист «Зенита» Дриусси стал отцом
Аргентинский нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси сообщил, что стал отцом.
12:47
Народный совет ЛНР увеличил срок полномочий главы республики
Депутаты Народного совета самопровозглашённой ЛНР продлили сроки полномочий главы республики и парламентариев с четырёх лет до пяти.
12:42
Синоптики рассказали о погоде в выходные в Москве
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что жителей Москвы в предстоящие выходные, 8—9 сентября, ожидает сухая и солнечная погода.
12:29
Пользователей предупредили о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября
Интернет-пользователи во всём мире 11 октября могут столкнуться с проблемами доступа к сети. Об этом заявили в пресс-службе корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).
12:22
В Госдуме объяснили слова депутата Рады о причинах воссоединения Крыма с Россией
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в разговоре с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого о том, что после отдыха в Крыму он понял причины присоединения полуострова к России.
12:19
Тренер считает, что Макгрегор не завершит карьеру после боя с Нурмагомедовым
Оуэн Родди, тренер ирландского бойца Конора Макгрегора, считает, что его подопечный не закончит карьеру после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
12:19
В МИД Белоруссии рассказали о тщательном подборе кандидатуры на пост посла в России
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что простых решений в выборе кандидатуры на должность посла Белоруссии в России быть не может.
12:08
Велогонщик Бельков уйдёт из Katusha-Alpecin по окончании сезона
Российский велогонщик Максим Бельков покинет швейцарскую команду Katusha-Alpecin по окончании сезона 2018 года
12:08
В Крыму заявили, что украинские политики «втихаря» ездят на полуостров
Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинские политики и чиновники тайно ездят в Крым на отдых.
12:03
Суд в Херсоне объявил перерыв на заседании по делу Вышинского
Суд в Херсоне, который рассматривает вопрос об изменении меры пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, объявил перерыв до 13:00 (совпадает с мск).
11:49
В Раде призвали СБУ проверить контакты отдыхавшего в Крыму украинского депутата
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко во время заседания парламента призвала СБУ проверить контакты украинского депутата Евгения Балицкого в Крыму.
11:48
СМИ: Погба пообещал Моуринью не поднимать вопрос о своём трансфере до лета 2019 года
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба договорился о «перемирии» с главным тренером команды Жозе Моуринью.
11:34
Россия и Люксембург договорились об открытии пассажирского авиасообщения
Россия и Люксембург договорились об организации воздушного сообщения между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.
11:33
РФС объявил о запуске программы «Team Russia в городе» перед играми сборной России
Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске программы для болельщиков «Team Russia в городе», которая будет проходить перед играми национальной команды.
11:20
Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления рубля
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство не видит долгосрочных причин для ослабления рубля.
11:20
Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич принёс свои извинения за то, что назвал форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду эгоистом.
11:09
Миссия МВФ прибыла на Украину
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев, заявили в пресс-службе Минфина Украины.
11:07
Теннисист-колясочник Хьюитт был вынужден спать на полу в аэропорту перед стартом US Open
Британский теннисист-колясочник Алфи Хьюитт рассказал, с какими трудностями он столкнулся при перелёте в США, на четвёртый в сезоне турнир серии Большого шлема — US Open.
11:06
Россияне выиграли золото ЧМ в стрельбе из винтовки с мировым рекордом
Российские спортсмены Назар Лугинец, Владимир Масленников и Сергей Каменский стали чемпионами мира в командной стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений.
10:59
Спикер Рады прокомментировал свои слова о Гитлере
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий прокомментировал свои слова о том, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом».
10:57
Более 20 северокорейских моряков спасли российские пограничники после тайфуна в Приморье
Более 20 моряков с пострадавших от шторма северокорейских судов спасли российские пограничники после тайфуна «Джеби» в Приморском крае.
10:48
АвтоВАЗ объявил о начале производства обновлённой Lada 4×4
АвтоВАЗ объявил о старте производства автомобиля Lada 4×4 2019 модельного года, сообщили в пресс-службе российской компании.
10:45
Нобоа рассказал о роли Дзюбы в «Зените»
Эквадорский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о роли в клубе российского форварда Артёма Дзюбы.
10:45
Черноусов стал серебряным призёром ЧМ в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров
Российский спортсмен Артём Черноусов стал серебряным призёром чемпионата мира в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
10:33
Набиуллина: подавляющее число недобросовестных банков выведено с рынка
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее большинство недобросовестных и слабых кредитных организаций выведено с российского рынка.
10:33
Нобоа заявил, что не хочет загадывать о сроках возвращения после травмы
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал об ориентировочных сроках восстановления после травмы крестообразных связок колена.
10:26
В Крыму оценили слова депутата Рады о причинах возвращения полуострова в Россию
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT слова депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого, который после отдыха на полуострове заявил, что понял причины его присоединения к России.
10:22
Вратарь «Сеары» забил «Коринтиансу» ударом со штрафного в матче чемпионата Бразилии
Голкипер бразильской «Сеары» Эверсон стал автором гола со штрафного в матче 23-го тура бразильской Серии А с «Коринтиансом».
10:14
Путин посетит учения «Восток-2018»
Российский лидер Владимир Путин посетит один из этапов учений «Восток-2018». Данную информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
10:07
Минэкономразвития заложило в уточнённый макропрогноз до 2024 года сохранение санкций
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что ведомство заложило в уточнённый макропрогноз до 2024 года сохранение действующих санкций, при этом в него не закладывалось их ужесточение.
10:03
Доллар растёт на открытии торгов
На открытии торгов рубль торгуется разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
10:00
Минфин поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО
Министерство финансов России поддерживает повышение штрафов за езду без ОСАГО, этот вопрос является актуальным.
09:50
Велогонщик Страхов подписал полноценный контракт с Katusha-Alpecin
Российский велогонщик Дмитрий Страхов подписал контракт со швейцарской командой Katusha-Alpecin.
09:49
В Киеве разбился частный вертолёт
На Трухановом острове в Киеве потерпел крушение вертолёт, ранения получили двое пассажиров.