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Первый и единственный лилигр живет в Новосибирске
В зоопарке Новосибирска растят уникальное животное. Ученые назвали его лилигр. Отец Киары - африканский лев, а мать - помесь льва и тигра. Примечательно, что его кормилицей стала обычная домашняя кошка.

Сотрудники новосибирского зоопарка воспитывают уникальное животное. Это единственный в мире лилигр. Киаре только исполнилось две недели. Внешне она больше похожа на львенка, так как ее отец - африканский лев, а вот ее мать – лигр, смесь льва и тигра. 

Детеныша, который родился в результате их скрещивания, ученые сокращенно называют лилигром. И без того непростую родословную Киары усложняет то, что ее кормилицей стала обычная домашняя кошка.
 
Биологическая мать отказалась от детеныша, потому что у нее было недостаточно молока, поэтому сотрудники кормят животное из бутылочки, а кошка Дашка проводит с Киарой время, играет с ней и заботится о ее чистоте.
 
РОЗА СОЛОВЬЕВА, сотрудница зоопарка: По характеру чувствуется, что это будет сильное такое, волевое животное. Но я не могу сказать, что здесь больше львиного. Все-таки будет больше тигриного.
 
РОСТИСЛАВ ШИЛО, директор Новосибирского зоопарка: Интересно, что... даст потомство или нет. Ну, японцы уже говорили, что самки дают, а самцы - вроде как нет. Ну, вот мы самку оставили – она родила.
 
Дата выхода в эфир 18 сентября 2012 года.

 

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