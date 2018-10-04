ERR: в Таллине пытаются уберечь европейскую норку от «американского вмешательства»

Эстонские зоологи в сотрудничестве с испанскими пытаются спасти европейскую норку, которая была практически вытеснена из дикой природы более крупными и агрессивными американскими сородичами, сбежавшими со звероводческих ферм. В зоопарке Таллина специалисты скрещивают представителей оставшихся маленьких популяций этого зверька, чтобы пополнить и укрепить европейский генофонд, передаёт ERR.

Таллинский зоопарк уже много лет участвует в международной программе по спасению редкого животного — европейской норки. Теперь в сотрудничестве с испанскими коллегами эстонские зоологи решили скрестить представителей двух маленьких популяций этого зверька. Подробнее в следующем сюжете.

Этот уголок зоопарка для обычных посетителей недоступен, потому что здесь идёт важная научная операция: операция по спасению европейской норки. Этот вид практически вытеснен из природы своими более крупными и агрессивными сородичами, потомками бежавших со звероводческих ферм американских норок.

ДАРЬЯ ЗУБАРЕВА, методист Таллинского зоопарка: На данный момент сохранилось только несколько отдельных популяций: одна популяция — в Эстонии, на Хийумаа, а также маленькая популяция в Испании и в Румынии.

КРИСТЕЛЬ НЕМВАЛТС, специалист по защите вида: На Хийумаа живут норки, которых мы с середины девяностых годов привозим из Таллинского зоопарка. В последние пару лет, впрочем, мы уже животных туда не возили, потому что завезённые ранее успешно размножаются и вообще неплохо освоились.

На Хийумаа обитают примерно 60 норок, а в Таллинском зоопарке этих зверьков сейчас чуть больше сотни. Теперь программа по спасению европейской норки вступила в новый этап: зоологи пытаются наладить, так сказать, обмен генами между разрозненными популяциями. Три норки из Таллина отправились в зоопарк испанского города Толедо, а к нам прибыли три особи с Пиренейского полуострова.

ДАРЬЯ ЗУБАРЕВА: Из Испании в прошлом году сюда приехали три самки, которые спарились с эстонскими самцами. И у них родились детки: две самки и три самца. Самочек отправили обратно в Испанию, а самцы остались здесь, в Эстонии.

Новых обитателей зоопарка нарекли именами героев телесериала «Богатые и красивые», и им предстоит в следующем году важная миссия — пополнить генофонд местной популяции европейской норки.

Дата выхода в эфир 02 октября 2018 года.