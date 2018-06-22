Euronews: Калининградский зоопарк помогает спасать популяцию балтийских тюленей

Сотрудники Калининградского зоопарка успешно провели курс реабилитации для очередной группы тюленей, которые были обнаружены весной на берегу Балтийского моря в крайне ослабленном состоянии. За это время животные подлечились, набрали вес и были успешно выпущены обратно на волю, передаёт Euronews.

В Калининградской области на волю выпустили несколько особей серых балтийских тюленей. На протяжении последних месяцев они находились на лечении в местном зоопарке.

Ещё в начале весны тюлени были обнаружены на берегу Куршской косы в крайне ослабленном состоянии. Специалистам потребовалось приложить немало усилий, чтобы помочь животным. Вначале их вес составлял едва десять килограммов, однако после реабилитационного курса тюлени быстро поправились.

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА: Для нас на самом деле очень трогательно… Мы рады, что всё обошлось хорошо — что тюленей выпустили, они здоровы.

Весной на пляжах Калининградской области часто можно встретить маленьких тюленей: они сильно истощены, обезвожены, а нередко даже ранены. В дикой природе выживают не все.

Но неравнодушные жители региона оповещают об этом местные власти, и на помощь приходят специалисты Калининградского зоопарка. Помочь всем животным они, к сожалению, не в состоянии — но на этот раз тюлени благополучно вернулись в свою среду обитания.

Дата выхода в эфир 21 июня 2018 года.