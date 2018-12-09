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Euronews: пингвины в роли Санта-Клаусов радуют гостей японского зоопарка
Зоопарк в японской префектуре Симанэ на острове Хонсю традиционно устраивает предновогодний парад пингвинов в праздничных костюмах. Они шествуют по аллеям под звон колокольчиков на радость взрослым и маленьким посетителям, которые спешат сфотографироваться вместе с пернатыми Санта-Клаусами, передаёт Euronews.

Пингвины в костюмах Санта-Клауса! Так вот уже который год создаёт предрождественское настроение у своих посетителей зоопарк «Мац Вогел Парк» в японской префектуре Симанэ на острове Хонсю.

Нарядные птицы важно шествуют по аллеям под звон крошечных колокольчиков, пришитых к красным плащам, отороченным белым мехом. Их сопровождает восхищённая детвора, да и посетители постарше с удовольствием принимают участие в этом параде.
 
В парке уже установлена ёлка. И все желающие могут сфотографироваться на память с пернатыми Санта-Клаусами, которые иногда забывают о своей ответственной миссии и начинают воинственно выяснять отношения.
 
Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.

 

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