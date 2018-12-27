NTD: Япония возобновляет охоту на китов без международного разрешения

Япония отказалась от многолетних попыток добиться от Международной комиссии по промыслу китов разрешения на коммерческий китобойный промысел и решила самостоятельно возобновить его в обход моратория, действующего с 1985 года. Правительство страны объявило, что Япония выходит из Международной конвенции по регулированию китобойного промысла и вновь приступит к лову китов уже летом, передаёт NTD.

Япония выйдет из Международной комиссии по промыслу китов и с июля возобновит коммерческий китобойный промысел. Страна отказалась от многолетних попыток добиться от комиссии разрешения на такой вылов.

ЁСИХИДЭ СУГА, спикер Кабинета министров Японии: Что касается коммерческого китобойного промысла, мы решили его возобновить с июля 2019 года, а также выйти из Международной конвенции по регулированию китобойного промысла.

Как сообщил спикер Кабинета министров Японии, коммерческий промысел будут вести только в территориальных водах страны и её эксклюзивной экономической зоне. По его словам, лимиты на вылов будут рассчитывать в соответствии с методами, которые применяются в Международной китобойной комиссии.

Такое решение страна приняла после того, как в сентябре на заседании комиссии ей в очередной раз не разрешили возобновить вылов китов.

ЁСИХИДЭ СУГА: Страны, которые фокусируются только на защите китов, не согласны сделать и малейший шаг в сторону поиска общего решения. На встрече Международной китобойной комиссии в сентябре стало очевидно, что страны с разными взглядами договориться не смогут.

С 1985 года Международная китобойная комиссия ввела полный мораторий на вылов китов. С тех пор Токио пытался добиться снятия для себя такого запрета. При этом он использовал лазейки в постановлении и продолжал добычу якобы «с целью научных исследований». Под флагом Японии действует единственная в мире китобойная база «Ниссин Мару». В прошлом группы активистов пытались помешать её работе.

В настоящее время Комиссия разрешает лишь аборигенный промысел китов для коренного населения Чукотки, Гренландии, Аляски, а также Сент-Винсента и Гренадин.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2018 года.