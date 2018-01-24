HBL: генсек Центра спортивной этики Финляндии назвал отстранение россиян «идиотизмом» Решение МОК вычеркнуть имена более сотни россиян из списка участников Олимпийских игр в Пхёнчхане вызвало недоумение в спортивной среде, поскольку никто из них ранее не был уличён в применении допинга. Тот факт, что все эти спортсмены уже выступали этой зимой на соревнованиях, ещё сильнее всё усложняет, пишет Hufvudstadsbladet. Генсек Центра спортивной этики Финляндии заявил в интервью, что это «идиотизм», и призвал МОК разъяснить критерии для всех. 24 января 2018 Hufvudstadsbladet

HBL: Столтенберг уверен, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии не будет провокацией против России Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «глубоко не согласен» с утверждением о том, что вступление в блок Швеции или Финляндии будет провокацией, направленной против России, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, глава блока подчеркнул, что Швеция и Финляндия должны сами решить, каким образом они хотят заниматься обеспечением национальной безопасности. 17 января 2018 Hufvudstadsbladet

Кандидат в президенты Финляндии: Россия — «непредсказуемый» сосед, поэтому финнам пора в НАТО Хотя кандидат в президенты Финляндии Нильс Турвальдс и не считает, что Россия вынашивает агрессивные планы в отношении его страны или государств Прибалтики, «непредсказуемость» восточного соседа, по его мнению, нельзя не учитывать, пишет Hufvudstadsbladet. Поэтому, по словам политика, для того чтобы обеспечить свою безопасность, Финляндии необходимо вступить в НАТО. 4 января 2018 Hufvudstadsbladet

HBL: у финнов с Россией проблем нет, но и о Крыме они не забудут Министры обороны стран Северной Европы подписали договор о расширении военного сотрудничества в воздухе, однако ни один из них не связал этот документ с действиями России, пишет Hufvudstadsbladet. Как отмечает издание, по словам министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, у Финляндии нет никаких проблем с Россией, однако она «не может закрыть глаза на то, что произошло в Крыму». 7 ноября 2017 Hufvudstadsbladet

HBL: «большой человек финского хоккея» встал на сторону России Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола назвал «безумием» возможное отстранение российской сборной от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, пишет Hufvudstadsbladet. Кроме того, по словам «большого человека финского хоккея», его ведомство категорически не одобряет коллективных наказаний. 7 ноября 2017 Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet: большинству финнов НАТО оказалось не мило Почти 60% финнов против вступления Финляндии в НАТО, пишет Hufvudstadsbladet со ссылкой на данные недавнего социологического опроса. Как отмечает издание, единодушие в этом вопросе наблюдается среди практически всех социальных групп. 6 ноября 2017 Hufvudstadsbladet

HBL: «Северный поток — 2» поможет Москве обуздать Украину без боя В случае если «Северный поток — 2» начнёт работать, Украина лишится огромных доходов от транзита российского газа, что поставит и так слабую страну в незавидное положение, пишет Hufvudstadsbladet. По мнению издания, Москва и «сепаратисты» ждут именно этого, чтобы затем без боя установить контроль над Украиной, воспользовавшись одной только «экономической морковкой». 29 октября 2017 Hufvudstadsbladet

HBL: финны увидели в российском паруснике угрозу для Аландских островов Генеральный штаб Финляндии запретил учебному парусному судну «Крузенштерн» входить в порт города Мариехамн на Аландских островах, пишет Hufvudstadsbladet. По мнению некоторых экспертов, во время визита «Крузенштерна» Россия может отработать «высадку российского спецназа» с целью захвата архипелага. 28 августа 2017 Hufvudstadsbladet

HBL: вице-адмирал НАТО похвалил финских моряков перед российскими учениями Во время визита в Хельсинки командующий ВМС НАТО Клайв Джонстон похвалил финских моряков за профессионализм, пишет Hufvudstadsbladet. Кроме того, Джонстон подчеркнул, что повышенный уровень боеготовности НАТО, введённый на время российских учений, — это обычная мера предосторожности. 27 августа 2017 Hufvudstadsbladet

Hufvudstadsbladet: моралисты шведы для финнов опаснее русских Многие ожидали вторжения России в Прибалтику и Финляндию, но его не произошло, пишет для Hufvudstadsbladet профессор университета Аалто Пауль Лиллранк. Однако беда пришла с другой стороны: стремление Швеции стать «моральной сверхдержавой» вкупе с её неспособностью переварить потоки беженцев могут, по мнению автора, разрушить государственность этой страны. Потенциально такое развитие событий представляет для Финляндии большую угрозу, чем мифическое российское вторжение. 20 августа 2017 Hufvudstadsbladet