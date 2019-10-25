HBL: вместе с распадом Варшавского договора следовало распустить и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проявил слабость, когда Турция пошла в наступление на курдские вооружённые формирования, и это заставляет задуматься, а нужен ли Европе Североатлантический альянс. Как пишет издание Hufvudstadsbladet, события в Сирии и Курдистане — стимул к созданию военного союза в рамках ЕС, и для этого совсем не нужна большая по численности армия.

Курды — народ, который на протяжении истории страдал больше всех, и сегодня НАТО угрожает им кровавой резнёй через своего члена — Турцию. Как пишет издание Hufvudstadsbladet, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проявил слабость, не подобающую лидеру сильнейшего в мире военного формирования. Он действительно оказался в сложном положении: одна ошибка — и Дональд Трамп набросится на него. Осуждать Турцию также нельзя, ведь в Пятой статье Устава НАТО написано, что весь альянс должен поддерживать каждого своего члена в состоянии войны.

Однако, продолжает издание, Трамп другого мнения по поводу Устава НАТО. Когда Эстония, вступив в НАТО всего пять лет назад, конфликтовала с Россией, Трамп предостерёг, что из Пятой статьи могут быть исключения, что заставило эстонцев притихнуть.

По мнению автора статьи, события в Сирии и Курдистане — стимул к созданию военного союза в рамках ЕС. Большая армия на сегодня — это устаревшая концепция. Сегодня все наращивают вооружения для «звёздных войн» и кибератак, которые могут вывести из строя компьютерные системы. С помощью управляемых через спутники снарядов и межконтинентальных ракет представляющие угрозу государства можно нейтрализовать всего за пару часов, даже если они находятся в другом конце света. А ВВС могут выполнять свою работу точечно, как это видно в Сирии.

Как заключает издание, маленькие и средние страны никак не смогут успеть за таким развитием, а вот ЕС в целом вполне на это способен. Отдельные страны, в свою очередь, могут сохранять небольшие вооружённые силы для миротворческих миссий.

«НАТО следовало распустить ещё в 1991 году, когда развалилась Организация Варшавского договора. Европейские члены НАТО никогда не хотели вступать в разрушительные войны США, например, во Вьетнаме, Ираке, а в последний раз — в Сирии, когда американцы без всякого плана бомбили поочерёдно все воюющие стороны. В защиту Трампа, однако, надо сказать, что он, как и Барак Обама, нарушил обычай американских президентов непременно начинать хотя бы одну войну», — подводит итог Hufvudstadsbladet.