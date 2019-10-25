HBL: вместе с распадом Варшавского договора следовало распустить и НАТО
Курды — народ, который на протяжении истории страдал больше всех, и сегодня НАТО угрожает им кровавой резнёй через своего члена — Турцию. Как пишет издание Hufvudstadsbladet, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проявил слабость, не подобающую лидеру сильнейшего в мире военного формирования. Он действительно оказался в сложном положении: одна ошибка — и Дональд Трамп набросится на него. Осуждать Турцию также нельзя, ведь в Пятой статье Устава НАТО написано, что весь альянс должен поддерживать каждого своего члена в состоянии войны.
Однако, продолжает издание, Трамп другого мнения по поводу Устава НАТО. Когда Эстония, вступив в НАТО всего пять лет назад, конфликтовала с Россией, Трамп предостерёг, что из Пятой статьи могут быть исключения, что заставило эстонцев притихнуть.
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