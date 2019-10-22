Defense News: сенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО, пишет Defense News. В поддержку этой инициативы выступил 91 сенатор, двое проголосовали против.

Таким образом эта маленькая балканская страна стала на шаг ближе к тому, чтобы стать 30-м членом Североатлантического альянса.

Этот шаг сената ознаменовал победу для Скопье на фоне того, как Европейский союз ранее на этой неделе решил не инициировать переговоры о членстве Северной Македонии в ЕС.

Кроме того, решение сената также отправляет Европе более масштабное послание, говорящее о поддержке со стороны Вашингтона, а также о проводимой в регионе политике сдерживания.

Против идеи о присоединении Северной Македонии к НАТО выступили два сенатора-республиканца с уклоном в либертарианство Рэнд Пол и Майк Ли. Некоторые демократы, участвующие в президентской гонке, не присутствовали на голосовании.