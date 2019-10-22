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Defense News: сенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

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Сенат США подавляющим большинством голосов проголосовал за вступление Северной Македонии в НАТО, приблизив таким образом страну к членству в альянсе, пишет Defense News. На фоне того, как ранее на этой неделе Брюссель решил не инициировать переговоры о присоединении этой балканской страны к ЕС, нынешний шаг американских сенаторов ознаменовал победу для Скопье, говорится в статье.
Defense News: сенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО
Reuters
Сенат США одобрил вступление Северной Македонии в НАТО, пишет Defense News. В поддержку этой инициативы выступил 91 сенатор, двое проголосовали против.
 
Таким образом эта маленькая балканская страна стала на шаг ближе к тому, чтобы стать 30-м членом Североатлантического альянса.
 
Этот шаг сената ознаменовал победу для Скопье на фоне того, как Европейский союз ранее на этой неделе решил не инициировать переговоры о членстве Северной Македонии в ЕС.
 
Кроме того, решение сената также отправляет Европе более масштабное послание, говорящее о поддержке со стороны Вашингтона, а также о проводимой в регионе политике сдерживания.
 
Против идеи о присоединении Северной Македонии к НАТО выступили два сенатора-республиканца с уклоном в либертарианство Рэнд Пол и Майк Ли. Некоторые демократы, участвующие в президентской гонке, не присутствовали на голосовании.
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Defense News США Северная Америка
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