Димитров: успехи Северной Македонии заслуживают награды — переговоров о вступлении в ЕС

Теперь, когда Северная Македония уладила спор с Грецией по поводу своего названия, Европа должна сделать шаг ей навстречу и одобрить начало переговоров о вступлении государства в ЕС, считает глава МИД страны Никола Димитров. В интервью австрийской газете Der Standard он объяснил, что эти переговоры — лучший стимул для проведения реформ, тогда как отсутствие перспектив вступления в ЕС понизит европейское влияние в регионе и пошатнёт доверие к Евросоюзу. Поэтому на кону сейчас вся европейская политика в отношении западных Балкан.

Северная Македония уже 14 лет стоит в списке ожидания на начало переговоров о вступлении в ЕС, рассказал в интервью австрийской газете Der Standard министр иностранных дел Никола Димитров. По его мнению, эти переговоры — лучший стимул для проведения реформ в стране.

Руководство Северной Македонии полно решимости сделать государство более европейским и произвести реальные перемены в обществе и в укреплении демократии, от независимых судей и свободных СМИ до принципа разделения властей. Это единственный возможный ответ на отток населения, ищущего Европу за пределами родины, считает Димитров. «Мы должны принести Европу в нашу страну, в Северную Македонию», — подчеркнул он.

На Мюнхенской конференции по безопасности примирение Северной Македонии с Грецией назвали историческим, охарактеризовав его как хорошие новости с Балкан. Спор с Афинами по поводу названия страны тянул Северную Македонию назад на протяжении почти трёх десятилетий, и теперь признание достигнутого прогресса должно «увеличить европейское влияние в регионе и подать другим государствам знак о том, что отважные решение и достижения будут признаны», уверен глава МИД Северной Македонии.

Однако если ЕС теперь не даст зелёный свет переговорам о вступлении его страны в Европу, это сильно повредит влиянию и доверию к Евросоюзу, отметил Димитров в интервью австрийской газете. Вступление в ЕС даёт стране стимул к тому, чтобы становиться более европейской. Если на этом пути есть прогресс, то и ЕС должен сделать шаг навстречу.

Для многих стран вопрос о вступлении в ЕС смешивается с миграционным вопросом, но сейчас ситуация выглядит обратным образом, настаивает Димитров: делая западные Балканы более европейскими, можно снизить миграцию. «В этом году на кону стоит европейская политика в отношении западных балканских государств. И мы получим ответ, когда будет принято решение относительно нашей страны», — заявил министр иностранных дел Северной Македонии в беседе с австрийским журналистом.

При отсутствии перспектив для региона позиции проевропейских сил и тех, кто настроен на реформы, будут слабеть, пояснил дипломат. В этом случае будут разрабатываться стратегии, альтернативные вступлению в ЕС, — в том числе авторитарные формы управления и обращение к другим политическим центрам.

«Если в мире есть регион, где ЕС обладает большим влиянием, то это западные Балканы. А если ЕС не в состоянии изменить положение в этом регионе, то его притязания на роль глобального игрока где бы то ни было ещё весьма сомнительны», — считает Димитров.

У региона не так много времени для перемен, полагает дипломат. Мир непредсказуем, Европа занята сама собой, а следующее поколение хочет, чтобы ему обеспечили лучшие стартовые позиции. Для этого необходимо проводить реформы в обществе, бороться с коррупцией, устанавливать справедливую систему правосудия и равные шансы для всех, обеспечивать всем образование и следить за исправной работой больниц. Однако когда политикам нечего сказать по всем этим вопросам, они нередко обращаются к национальной теме, потому что она звучит патриотически.

Задаваясь вопросом о том, где страна будет через десять или двадцать лет, легко поддаться страху. Чтобы его искоренить, необходим образ врага, а на Балканах враги обычно находятся среди соседей. Далее развивается идея о необходимости защищать свою нацию и национальные интересы. «Но я считаю, что патриотичнее бороться с коррупцией, потому что это помогает людям, а не подогревать страхи или изобретать врагов», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Северной Македонии.

По версии Димитрова, его стране удалось нечто, что ранее считалось невозможным, — в частности, соглашение между Северной Македонией и Грецией. С его точки зрения, манера обращения с соседями характеризует любое государство, и в этом смысле Греции и Северной Македонии удалось достичь успеха и стать лучше.

Помимо этого, Димитров отметил, что 84% населения Северной Македонии выступают за вступление в НАТО, и страна вошла бы в альянс ещё в 2008 году вместе с Албанией и Хорватией, если бы не спор о её названии.

Отношения между НАТО и Россией сейчас напряжённые, и это отчасти касается и балканского региона, признал глава МИД Северной Македонии. Россия не скрывает того, что она против вступления страны в НАТО. «Я говорю Москве, что это наше дело, — настаивает Димитров. — Это наша македонская повестка, и мы делаем это для наших людей». В то же время необходимо попытаться «преодолеть эту напряжённость между Россией и НАТО на основании некоторых важных принципов — таких как международное право и территориальная целостность», подчеркнул министр иностранных дел Северной Македонии в интервью Der Standard.