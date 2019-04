NYT: вступление Македонии позволит НАТО заткнуть дыру на бывшем «заднем дворе» СССР

Хотя может показаться, что вступление в НАТО такой маленькой страны как Северная Македония вряд ли серьёзно усилит альянс, таким образом блок заткнёт дыру на Балканах — бывшем «заднем дворе» СССР, пишет The New York Times. Как отмечает газета, грядущее присоединение Скопье к НАТО станет «ударом» для Владимира Путина, так как это ослабит его влияние в странах бывшей Югославии.

Может показаться, что такая маленькая европейская страна, ныне известная как Республика Северная Македония, вряд ли серьёзно усилит НАТО. Тем не менее её вступление в военный альянс заполнит ещё одну дыру там, где когда-то был «задний двор» Советского Союза, причём произойдёт это на фоне обострений отношений между Востоком и Западом, пишет The New York Times.



Включение Северной Македонии в состав НАТО будет означать, что в блоке вскоре будет 30 членов, каждый из которых готов защитить своих союзников. 30 стран-членов — это вдвое больше того числа государств, которое было в НАТО в 1991 году, когда многие эксперты полагали, что с распадом ОВД и Советского Союза альянс будет распущен.



В среду на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе члены блока официально подписали протокол о вступлении в альянс Северной Македонии, которая станет полноправным членом организации к концу года.



Аналитики считают, что вступление Скопье в НАТО — это «удар» для президента России Владимира Путина, который видит в альянсе экспансионистскую организацию на пороге своей страны. На протяжении многих лет Путин говорил, что альянс больше не нужен, так как Россия больше не представляет никому угрозы.



«Однако учитывая, что Россия в открытую пытается восстановить сферу влияния бывшего Советского Союза, что особенно ярко видно на примере аннексии Крыма в 2014 году и продолжающейся войны на востоке Украины, клуб НАТО становится привлекательным для таких маленьких стран как Северная Македония», — не соглашается The New York Times.



«Одна из главных надежд Путина — это то, что НАТО исчезнет или окажется разобщённым», — считает старший политолог RAND Corporation Стивен Флэнаган. Вступление Северной Македонии в НАТО, по его словам, «подрывает точку зрения России».



Однако некоторых сторонников НАТО куда больше беспокоит то, что президент США Дональд Трамп во всеуслышанье жаловался на то, что другие члены блока тратят слишком мало на оборону. Кроме того, он называл альянс «устаревшим» и даже угрожал выходом из него США.



Трамп беспокоится, что малые страны в составе НАТО, которые живут с «трудными соседями», могут втянуть Вашингтон в войну согласно статье 5 устава НАТО, в которой говорится, что атака на одного члена альянса означает нападение на всю организацию. В частности, в июле Трамп заявил, что Черногория — это «очень агрессивная» страна, которая может начать третью мировую войну.



Взгляды Трампа вызывают вопросы о том, готов ли он прийти на помощь другому члену НАТО, в случае если на него кто-то нападёт. По словам сотрудницы Брукингского института Торри Тоссиг, хотя администрация Трампа и обеспечила Скопье серьёзную дипломатическую поддержку, проложив македонцам тропу в НАТО, обеспокоенность по поводу приверженности американского лидера к статье 5 устава блока никуда не делась.



«Когда центральное положение о сдерживании ставится под вопрос, ставится под вопрос и безопасность каждого члена НАТО — вне зависимости от того, 10, 30 или 50 стран входят в альянс», — отметила она.



В прошлом месяце палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий Трампу использовать федеральные средства для осуществления процедуры выхода США из НАТО. Конгрессмены также упрекнули президента за его частые нападки на альянс.



Попытки России «посеять раздор» в альянсе, по мнению The New York Times, со всей очевидностью проявились на Балканах, где Москва пыталась получить влияние в странах бывшей Югославии. Кроме того, в августе Греция обвинила Россию во «вмешательстве» накануне важного голосования в парламенте по поводу смены названия Македонии, которое должно было устранить препятствия для вхождения Скопье в состав блока.



Несмотря на эти «неудачи», Россия, как считает газета, по-прежнему обладает серьёзным влиянием на Сербию, где не так давно с официальным визитом побывал Путин и где у России есть свои экономические интересы.



В этом контексте членство в НАТО было настолько важно для Македонии, что она согласилась изменить своё название на Северная Македония, уступив таким образом требованиям Греции, которая до того мешала вступлению Скопье в альянс.



«Это очень важно», — заявил по этому поводу координатор вступления Северной Македонии в НАТО Стево Пендаровски.