Guardian: низкой явкой на референдум македонцы грозят сорвать евроинтеграцию

Неожиданно низкая явка на референдум о переименовании Македонии в «Северную Македонию», грозит спровоцировать в этой стране политический кризис, пишет The Guardian. Как отмечает газета, подобные результаты ставят под вопрос успешное урегулирование спора между Скопье и Афинами, и как следствие, потенциальное вступление Македонии в НАТО и ЕС.

Македонии грозит политический кризис, причиной которого может стать неожиданно низкая явка на имеющий историческое значение референдум о смене названия этой страны, пишет The Guardian.



Граждан Македонии попросили ответить на вопрос, одобряют ли они эпохальную сделку с Грецией по переименованию их страны в «Северную Македонию», которая должна была стать трамплином для вступления Скопье в ЕС и НАТО.



Однако всего за 30 минут до закрытия участков оказалось, что призывы к бойкоту референдума возымели эффект: своё мнение высказали всего 34,7% македонцев. Премьер-министр Зоран Заев заявил по этому поводу, что признает демократический выбор македонцев, подчеркнув, что плебисцит необычайно важен для прозападного курса страны — даже несмотря на то, что необходимый порог в 50% достигнут не был.



«С Грецией нельзя было заключить лучшего соглашения, и у страны нет альтернатив вступлению в ЕС. Исход референдума был определён теми, кто решил сделать выбор», — заявил он. Кроме того, лидер македонских социал-демократов, которому теперь предстоит добиться ратификации этой спорной сделке в парламенте, отказался считать референдум неуспешным из-за недостаточной явки: из 98% подсчитанных голосов 91,49% высказались за переименование.



«Я твёрдо настроен на вступление в ЕС и НАТО, — подчеркнул Заев. — Пора поддержать европейскую Македонию». По его словам, премьер-министр Греции Алексис Ципрас одобрил результаты голосования, однако, как стало известно позднее, чиновники в Афинах посчитали их «противоречивыми».



Заев, как отмечает The Guardian, поставил своё политическое будущее на западную интеграцию. По его мнению, теперь волеизъявление людей должно быть переведено в политическую плоскость. Македонский премьер подчеркнул, что в случае если соглашение не будет ратифицировано в парламенте, ему придётся прибегнуть «к другому демократическому инструменту» и объявить досрочные парламентские выборы.



Тем временем перед зданием македонского парламента в Скопье собрались митингующие, поднявшие среди прочего транспарант с надписью: «Люди объявили бойкот геноциду. Северная — никогда, Македония — всегда».



«Это плохой день для Заева и отличный — для македонцев, — считает один из протестующих Мартин Дуковски. — Я горжусь тем, что я македонец. Правительство должно отказаться от этой сделки. Оно должно сказать Греции нет».



До объявления о достижении соглашения в июне Греция сообщала о своём намерении заблокировать заявку Скопье, как в ЕС так и НАТО, мотивируя это тем, что без соответствующей географической приставки Македония посягает на её культурное наследие и территорию. В итоге чиновники в Афинах, стремящиеся положить конец этому спору, встретили результаты референдума с разочарованием.



Что касается Македонии, то мало какая тема могла вызвать там больший раскол. Многие указывали на то, что смена названия страны, которое несёт глубокое чувство национальной идентичности, будет сродни «экзистенциональному уничтожению».



«Меня зовут Македонка, — заявила одна сотрудница отеля. — И что греки с этим сделают? Попросят меня сменить имя?»



В своей речи в ООН президент Македонии Геогре Иванов назвал референдум и стоящую на повестке дня дилемму «историческим суицидом», Более того, он открыто призвал своих сограждан объявить референдуму бойкот.



Хотя правительство Заева заявляло о том, что плебисцит носит «консультативный» характер, оно признало, что низкая явка, скорее всего, не даст «протолкнуть» это соглашение через парламент. В то же время главной «националистической» оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которая осудила сделку, будет гораздо легче противостоять ратификации.



«Дело в том, что соглашение о переименовании получило от народа не зелёный свет, а стоп-сигнал», — подчеркнул лидер этой партии Христиан Мицкоски.



Обеспечению высокой явки помешало серьёзно сокращение количества молодых избирателей, которые эмигрировали из страны, стремясь найти себе работу: из 1,8 млн македонцев, имеющих право голоса, по некоторым данным, 600 тыс. переехало в другие страны. Кроме того, надежды на положительный результат референдума связывались с большой албанской диаспорой в Македонии.



«У нас нет эмоционального багажа по поводу названия страны, как у славянских македонцев, — отметил этнический албанец Петрит Санагини. — Мы считаем, что это компромисс, необходимый для движения нашей страны к будущему, где будет безопасность и процветание. Это исторический, особый день. Мы надеемся, что все проголосуют».



За ходом референдума следили более 500 иностранных наблюдателей. Помимо западных чиновников за голосованием следило также и соседнее Косово, где оппозиция из-за обсуждения возможности территориального обмена с Сербией вывела на улицы тысячи людей. В то же время, к ужасу албанского большинства, Москва поддержала эту идею.



«Мы очень хотим, чтобы македонцы приняли эту сделку и вошли в НАТО, — отметил косовский оппозиционер Альбин Курти. — Это сдержит российские амбиции и не даст Москве вмешиваться в дела региона. И лучшего времени для этого было не найти».