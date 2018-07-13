Глава МИД Македонии: НАТО России больше не враг

НАТО «выступает не против России, а за стабильность и защищает демократические страны», заявил в интервью Die Welt министр иностранных дел Македонии Никола Димитров. По его словам, демократии не заинтересованы в том, чтобы кому-то угрожать, поэтому он не видит ничего провокационного в решении его страны стать членом трансатлантического альянса.

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров считает, что вступление его страны в НАТО — это не провокация в отношении России. «Мы географически окружены странами НАТО», — заявил он в интервью Die Welt. По его словам, членство в альянсе — это вопрос уверенности в завтрашнем дне и безопасности: «Мы не хотим, чтобы над Македонией и дальше стоял знак вопроса. Мы хотим, чтобы наша страна плотно вошла в западное сообщество».

В долговременной перспективе европейцы найдут способ перезагрузить отношения с Россией, уверен он. «Мир изменился, — пояснил Димитров. — НАТО России больше не враг. Оно выступает не против России, а за стабильность и защищает демократические страны. А они не заинтересованы в том, чтобы угрожать другим».

Также глава внешнеполитического ведомства Македонии затронул проблему миграции. По его словам, она стала такой большой, потому что нет глобального решения, причём не только не европейском уровне. «Поэтому любая самодеятельность на национальном уровне обречена на неудачу, — объяснил Димитров. — Некоторым политикам легко обещать людям простые решения, предлагая закрыть границы и построить стены. Они обещают вернуть старые добрые времена. Но занимаясь самолюбованием, решение не найти. Обеспечить безопасность Европы можно, только сотрудничая и помогая тем странам, откуда бегут люди. Поэтому нам нужно и в Сирии что-то делать».

Димитров назвал Балканы «островом посреди Европы» и напомнил, что Македония пока ещё не входит в ЕС, поэтому он считает некоторые требования Брюсселя в рамках урегулирования миграционного кризиса непомерными. Дипломат заверил, что его страна готова выразить «полную солидарность», но только после вступления в союз. Также он отметил, что не позволит использовать Македонию в качестве форпоста для отражения наплыва беженцев.