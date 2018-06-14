FT: президент Македонии отказался подписывать «позорное» соглашение о переименовании

Македонский президент Георге Иванов выступил против сделки с Грецией о новом названии его страны. По словам политика, этот «разрушительный» договор вносит раскол и подрывает десятилетия независимости балканской республики, передаёт Financial Times.

Президент Македонии объявил, что он выступает против соглашения с Грецией о переименовании его страны, пишет Financial Times. По словам издания, это был первый и, вероятно, не последний удар по «болезненному процессу сближения» Скопье с Афинами.

Накануне казалось, что длившийся десятилетиями спор о названии балканского государства был решён раз и навсегда. Но президент Георге Иванов отказался подписывать договор, согласно которому его страна переименовывалась в Республику Северная Македония, объявив его «позорным», «разрушительным» и «недопустимым».

По словам Иванова, эта «уникальная» сделка посеет раздор в бывшей югославской республике, где проживает 2,1 млн человек. «В результате перечёркивается 27-летняя история независимости македонского государства», — заявил президент.

Издание обращает внимание, что соглашение, которое требует от македонских властей изменить конституцию и использовать новое название государства, получило широкую поддержку за рубежом. Но оппозиционные политики в Афинах и Скопье раскритиковали это предложение.

Сам Иванов не состоит в какой-либо партии. Тем не менее его приходу к власти посодействовала крупнейшая оппозиционная партия страны ВМРО-ДПМНЕ, лидер которой назвал соглашение о переименовании «капитуляцией».

Неясно, повлияет ли решение Иванова на дальнейший ход соглашения. Ведь, согласно македонской конституции, парламент может отклонить президентское вето, подчёркивает издание.

Греция протестовала против названия Македонии с тех пор, как та объявила о независимости от Югославии в 1991 году, и блокировала попытки Скопье присоединиться к ЕС и НАТО. По мнению аналитиков, в случае принятия соглашения о переименовании шансы балканской республики на вступление в западные блоки увеличатся, заключает Financial Times.