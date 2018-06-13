Guardian: смена названия откроет перед Македонией дверь в НАТО

После 27-летнего спора с Грецией Македония наконец согласилась изменить своё название, сообщает The Guardian. Проведя «бесчисленное» количество переговоров при посредничестве ООН, две соседствующие друг с другом балканские страны договорились прекратить распрю относительно того, как называть бывшую югославскую республику Македония.

«Крошечное» государство отныне будет называться не просто Македония, а Республика Северная Македония. Подобное название, как отмечает издание, должно положить конец опасениям греческих властей, что у Скопье могут возникнуть территориальные притязания на соседнюю греческую область Македония.

«После нескольких месяцев переговоров нам удалось достичь соглашения, которое решит наши давние разногласия из-за наименования нашего соседа, — заявил греческий премьер Алексис Ципрас. — Они согласились переименовать свою страну в Республику Северная Македония — изменение, которое будет использоваться как в международных и двусторонних отношениях, так и внутри страны».

По словам Ципраса, достигнутое соглашение впервые гарантирует, что Скопье не имеет никакого отношения к «древнегреческой цивилизации Македонии» и никогда не будет заявлять о наличии подобных связей.

«Я глубоко убеждён, что это соглашение — великая дипломатическая победа, а также историческая возможность… исторический момент для Балкан и наших народов», — подчеркнул греческий премьер.

Спор между двумя соседними государствами возник сразу после того, как бывшая югославская республика объявила о своей независимости и назвала себя Республикой Македония. Ещё большему негодованию Афин поспособствовало то, что «новая славянская страна» заявила о своих притязаниях на различных древнегреческих деятелей, в том числе на полководца и правителя Александра Великого.

Премьер Македонии Зоран Заев, в свою очередь, заявил о том, что соглашение с Грецией сохраняет культурную и этническую идентичность его народа. Так, жители страны и дальше будут называться македонцами, а их язык — македонским. Заев также добавил, что позднее в этом году в стране состоится референдум по этому соглашению.

Как отмечает The Guardian, Ципрас и Заев уже давно придерживались прогрессивного взгляда на этот спор, который не только вредил двусторонним связям, но и мешал вступлению Македонии в ЕС и НАТО.

А по мере того, как появлялось всё больше доказательств того, что Россия всё активнее плетёт интриги на Балканах, этот спор усиливал страх перед возможной дестабилизацией в регионе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг одним из первых приветствовал это «историческое соглашение» между Афинами и Скопье и призвал обе стороны довести дело до конца.

«Это поставит Скопье на путь к членству в НАТО и поможет укрепить мир и стабильность на Западных Балканах в целом», — указал он.

А председатель Евросовета Дональд Туск написал в своём аккаунте в Twitter: «Мои искренние поздравления премьеру Ципрасу и премьеру Зорану Заеву. Держу пальцы скрещёнными. Благодаря вам невозможное стало возможным».

Обе страны в спешном порядке пытались добиться решения этого вопроса до намеченного на конец июня саммита ЕС, говорится в статье.

Чтобы продвинуться так далеко, и Ципрасу, и Заеву пришлось проявить политическую храбрость. В обеих странах эта договорённость, скорее всего, будет встречена ярой критикой, поскольку оппоненты этой инициативы уже называют данное соглашение «актом предательства».