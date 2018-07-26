Balkan Insight: вступление Македонии в НАТО отразится на всех Балканах

После вступления в НАТО Македония будет не только участвовать в формировании политики альянса и в его военной деятельности, но и станет важным региональным игроком, считает Balkan Insider. Что же касается политики России по сохранению нейтралитета в четырёх балканских государствах — Сербии, Македонии, Черногории и Боснии, — то она, как отмечает издание, «явно потерпела неудачу».

На последнем саммите НАТО в Брюсселе альянс предложил Македонии приступить к переговорам о членстве. Македония — под новым названием и с изменённой конституцией — может стать 30-м членом военно-политического альянса, пишет Balkan Insight.

В отличие от ЕС, которому всё меньше нравится идея расширения на Балканах, альянс НАТО — при всех его внутренних и внешних проблемах — «расширяться не устал».

Спустя двадцать пять лет после распада Югославии геостратегическая обстановка в регионе, который известен своей «политикой неприсоединения», резко изменилась, отмечает издание.

Словения первой присоединилась к НАТО в 2004 году, затем — в 2009 году — состав альянса пополнился Албанией и Хорватией, а в 2017 году — Черногорией. Если не считать Македонию, которую пригласили в альянс, остаются такие «тяжёлые случаи», как Босния и Герцеговина, Сербия и Косово.

Перед саммитом НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заверил, что приглашение, выданное Македонии, «не изменит отношения альянса с Сербией». Этим, как пишет Balkan Insider, Столтенберг показал, что НАТО осознаёт региональные последствия своего расширения на Балканах и помнит о деликатных отношениях с Сербией после военного вторжения в 1999 году.

Ещё более важным для Белграда является вопрос о том, заставит ли Сербию изменить своё отношение к НАТО и геополитике региона расширение альянса к своим границам.

Обстановка вокруг Сербии, конечно же, изменится. В общих чертах южное крыло альянса будет усилено, при этом количество споров уменьшится, а сам альянс станет более крупным. «Вакуум безопасности» будет сокращаться, считает издание.

Македония, как член НАТО, будет не только участвовать в формировании политики альянса и в его военной деятельности, но и станет важным региональным игроком, который будет вовлечён в события в Косово.

Возможная интеграция Македонии, в которой проживает большая часть албанского сообщества, будет также означать, что «албанский фактор» будет «более широко представлен» в НАТО, что окажет влияние и придаст дополнительный вес отношениям НАТО с Белградом.

После интеграции Албании и в конечном итоге Македонии Косово, как отмечает издание, останется вне альянса, но будет постепенно направляться к интеграции, а НАТО — как в военном, так и в политическом плане — будет уже в значительной степени представлено в регионе.

Из-за меняющейся региональной обстановки у Сербии будет меньше возможностей проводить политику военного нейтралитета в долгосрочной перспективе.

На данный момент Сербия официально занимает позицию нейтралитета, но на самом деле — хочет ли она этого или нет — приближается к НАТО, утверждает Balkan Insider.

Наконец, остаётся пока неясным, как Москва отреагирует на дальнейшее расширение НАТО на Балканах. Посол России в Скопье ранее предупредил Македонию о том, что, вступая в НАТО, страна делает себя «законной мишенью».

Политика России, направленная на то, чтобы сохранять четыре балканских государства — Сербию, Македонию, Черногорию и Боснию — в нейтралитете, «явно потерпела неудачу».

«Будет интересно посмотреть, что президент России Владимир Путин привезёт с собой в Сербию этой осенью во время своего объявленного визита в Белград, и сможет ли Россия обернуть вспять или заморозить нынешние тенденции», — пишет Balkan Insider.