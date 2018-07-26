Balkan Insight: вступление Македонии в НАТО отразится на всех Балканах

Популярное
-
Tagesspiegel: немецкие архитекторы построят в Киеве «музей майдана» Der Tagesspiegel
-
Der Standard: избиратели Трампа продолжают верить в своего «безумца» Der Standard
-
Handelsblatt провозгласила букмекеров главными победителями ЧМ-2018 Handelsblatt
-
Atlantic: сила России — в её «слабости» Atlantic
-
Новый министр внутренних дел Италии: Крым — «исторически российский регион» Washington Post
-
112: США выделили Киеву $200 млн в знак неизменной поддержки в борьбе с «российской агрессией» 112 Украина
-
CM: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения без раздутых бюджетов Contra Magazin
-
Американский профессор: университетское образование в США уже не спасти Fox News
INFOX.SG
-
Трамп рассказал о существующей между США и ЕС любви
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал о тёплых отношениях Европейского союза и Соединённых Штатов.
-
В посольстве России нашли сходство в стиле расследования дела Бутиной и дела Скрипалей
В посольстве России в Соединённых Штатах отметили сходство в стиле расследования дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также дела арестованной в США россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.
-
Лагард прокомментировала достигнутые Юнкером и Трампом договорённости
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард поприветствовала договорённости, которые были достигнуты в ходе встречи американского лидера Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Об этом сообщает пресс-служба МВФ.
-
Бурджанадзе: Грузии абсолютно не нужно вступление в НАТО
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировала слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга относительно вступления страны в НАТО в ближайшем будущем.
-
Минторговли США: договорённости Трампа и Юнкера стали «победой для обеих сторон»
Министр торговли США Уилбур Росс считает «победой для обеих сторон» договорённости, которые были достигнуты в ходе встречи американского лидера Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Об этом сообщает Fox News.
-
Помпео заявил, что в США не приняли решения относительно продления СНВ-III
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне к настоящему моменту не определились с решением относительно продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
-
В ЕС намерены закупать больше СПГ из США для диверсификации поставок энергии
В Европейском союзе намерены закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) из США для диверсификации поставок энергии. Об этом говорится в совместном заявлении ЕС и Соединённых Штатов после встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского лидера Дональда Трампа.
-
В Минобороны сообщили, что территорию Израиля обстреляли боевики ИГ
Обстрел территории Израиля 25 июля был осуществлён боевиками «Исламского государства»* для того, чтобы спровоцировать удар по позициям военнослужащих сирийских правительственных сил. Об этом сообщает Министерство обороны России.
-
В Новой Зеландии призвали Австралию изменить свой флаг
Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс призвал Австралию изменить свой флаг, сообщает The Sydney Morning Herald.
-
Закарин заявил, что постарается реализовать себя на оставшихся этапах «Тур де Франс»
Российский велогонщик Ильнур Закарин представляющий команду Katusha Alpecin прокомментировал своё выступление на 17-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс».
-
Источник: ансамбль имени Александрова заменит отказавшихся от «Нашествия» музыкантов
Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова заменит музыкантов, которые отказались принять участие в фестивале «Нашествие». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.
-
СМИ: ВФЛА может быть исключена из IAAF
На совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) может быть принято решение об исключении Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) из организации.
-
Помпео рассказал, для чего США сохраняют в секрете содержание переговоров Путина и Трампа
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената рассказал, для чего американская сторона не раскрывает подробностей переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля.
-
Южный проиграл Звереву на турнире ATP в Атланте
Россиянин Михаил Южный потерпел поражение от немца Миши Зверева в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американской Атланте.
-
Асад высоко оценил усилия России в работе по возвращению беженцев в Сирию
Президент Сирии Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны в работе по возвращению беженцев в страну. Об этом сообщает пресс-служба сирийского лидера.
-
Василий Березуцкий рассказал о своих планах на будущее
Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о планах на будущее после завершения профессиональной карьеры.
-
В результате стрельбы на границе сектора Газа ранен израильский военнослужащий
В результате стрельбы, произошедшей на границе сектора Газа, ранение средней тяжести получил военнослужащий Армии обороны Израиля.
-
Юнкер заявил, что ЕС и США договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики
Евросоюз и Соединённые Штаты договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
-
Газинский о своём голе на ЧМ-2018: эти чувства тяжело описать, это нужно ощутить
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями от своего первого гола за национальную команду, который он забил на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
-
Помпео пригрозил России «тяжёлыми последствиями» при «вмешательстве» в выборы
Россия столкнётся с серьёзными последствиями в случае «вмешательства» в американские выборы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
-
Трамп: ЕС и США договорились работать в направлении «нулевых пошлин и субсидий»
США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений, заявил американский президент Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
-
Лебедев прокомментировал информацию о переходе Головина в «Монако»
Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что полузащитник армейцев и сборной России по футболу Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».
-
Помпео: Трамп и Путин на встрече в Хельсинки «согласились не соглашаться» по Украине
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки «согласились не соглашаться» относительно их позиций по Украине, заявил госсекретарь Майк Помпео.
-
В Еврокомиссии назвали продуктивной встречу Трампа и Юнкера
Встреча главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского президента Дональда Трампа была «продуктивной».
-
Васильев рассказал, какие опасения были у «Монако» перед трансфером Головина
Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал, что вызывало у клуба опасения перед трансфером полузащитника Александра Головина.
-
Порошенко поблагодарил США за принятие Крымской декларации
Президент Украины Пётр Порошенко выразил благодарность руководству Соединённых Штатов за принятие Крымской декларации.
-
Васильев рассказал, как проходили переговоры о трансфере Головина в «Монако»
Вице-президент футбольного клуба «Монако» Вадим Васильев рассказал, как проходили переговоры о трансфере полузащитника сборной России Александра Головина.
-
Израильская авиация поразила установку, выпустившую две ракеты с территории Сирии
Израильская авиация атаковала установку, выпустившую две ракеты с территории Сирии. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы в Twitter.
-
Газзаев назвал правильным выбор Головина в пользу «Монако»
Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Государственной думы Валерий Газзаев прокомментировал информацию о том, что полузащитник армейцев и сборной России по футболу Александр Головин продолжит карьеру в «Монако».
-
Помпео: политика США по санкциям против России после саммита в Хельсинки не изменилась
Санкционная политика США в отношении России осталась неизменной после встречи президентов двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, заявил госсекретарь Майк Помпео.
-
Макрон обвинил СМИ в распространении ложных сведений относительно дела его экс-советника
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил СМИ в том, что они распространяют ложные сведения относительно дела его бывшего советника Александра Беналля, который избил человека во время первомайской демонстрации в Париже.
-
Ибрагимович: я бы без проблем мог играть с Леброном Джеймсом
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что готов помочь Леброну Джеймсу, если у того возникнут трудности в «Лос-Анджелес Лейкерс».
-
Трое палестинцев погибли при обстреле израильскими военными на границе сектора Газа
Трое палестинцев погибли в результате обстрела израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил официальный представитель местного Министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
-
Число погибших при теракте в сирийской Эс-Сувейде превысило 200
Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда возросло до 215. Об этом заявил директор городской больницы Фанди Джамуль.
-
В Татарстане обсудили сотрудничество по ГЧП с представителями Европейской экономической комиссии ООН
В Торгово-промышленной палате Татарстана обсудили сотрудничество бизнеса республики с деловым советом Европейской экономической комиссии ООН по государственно-частному партнёрству. Об этом сообщает «Реальное время».
-
Жильбер проехал почти 60 км на этапе «Тур де Франс» с переломом коленной чашечки
Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер, представляющий команду Quick-Step Floors, преодолел порядка 60 км после падения на 16-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс» с переломом коленной чашечки.
-
В Сочи установлен новый температурный рекорд
В Сочи зафиксировали новый температурный рекорд, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр России.
-
Болтон рассказал, когда может состояться следующая встреча Путина и Трампа
Американский лидер Дональд Трамп полагает, что его следующая встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится после окончания расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
-
Бастрыкин взял под контроль дело о гибели ребёнка при обрушении гаражей в Самарской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о гибели ребёнка при обрушении гаражей в Самарской области, сообщает пресс-служба ведомства.
-
Рэмси заявил, что игроки «Арсенала» поддерживают Озила в ситуации с уходом из сборной Германии
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал решение своего одноклубника Месута Озила завершить выступления за сборную Германии по футболу.
-
Захарова о Крымской декларации США: знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала принятие Госдепартаментом так называемой Крымской декларации.
-
В сенате Польши заявили, что руководство страны продолжит работу над изменением Конституции
Руководство Польши намерено продолжить работу над изменением Конституции. Об этом заявил спикер польского сената (верхней палаты парламента) Станислав Карчевский.
-
«Милан» объявил о назначении Леонардо спортивным директором клуба
Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Леонардо назначен спортивным директором клуба.
-
Госдеп выпустил Крымскую декларацию
Госдеп выпустил Крымскую декларацию, в которой говорится, что США не признают Крым частью России.
-
Число лесных пожаров в Ленинградской области выросло в пять раз по сравнению с 2017 годом
Количество лесных пожаров в Ленинградской области выросло в пять раз по сравнению с 2017 годом, сообщает kp.ru.
-
В Петербурге прошла церемония закладки минного тральщика «Пётр Ильичёв»
На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки минного тральщика «Пётр Ильичёв», сообщает kp.ru.
-
СМИ: Ребёнок выжил после падения из окна на пятом этаже в Петербурге
Трёхлетний ребёнок выжил после падения из окна на пятом этаже в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в полиции.
-
Центр по примирению сообщил о подготовке рядом группировок боевиков наступления в Сирии
Боевики нескольких группировок, включая «Джабхат ан-Нусру»*, готовят в Сирии наступление на позиции правительственных сил, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.
-
Ковачич рассказал, почему хочет покинуть «Реал»
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич рассказал, почему хочет сменить клуб.
-
Набравший рекордные 400 баллов во время ЕГЭ выпускник прокомментировал своё достижение
Выпускник московской школы Руслан Салимгареев, набравший рекордные 400 баллов во время Единого государственного экзамена, прокомментировал в беседе с ФАН своё достижение.