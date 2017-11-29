BI: США утверждают, что Балканам без американской поддержки с российским влиянием не справиться В своём новом докладе американский центр «Атлантический совет» предупреждает о растущем влиянии России на Балканах, пишет Balkan Insight. Как утверждают авторы документа, чтобы заполучить рычаги влияния, Москва пытается создать в регионе «как можно большую неразбериху», для решения которой потом потребуется помощь российской стороны. При этом, по их мнению, для стабилизации Балканского полуострова Соединённым Штатам нужно создать там постоянное военное присутствие. 29 ноября 2017 Balkan Insight

Политика: конкуренты Путина заранее готовятся к выборам 2024 года Хотя российский лидер Владимир Путин до сих пор не объявил официально о намерениях баллотироваться на новый президентский срок, у него нет оснований беспокоиться за исход предстоящих выборов, поскольку он давно сумел обеспечить себе поддержку среди избирателей, пишет «Политика». По мнению автора, это понимают и конкуренты Путина, поэтому они вступают сейчас в президентскую гонку, лишь чтобы заранее подготовить почву к 2024 году. 1 ноября 2017 Политика

B92: несмотря на «особые отношения» с Россией, сербы решительно идут в ЕС Белград стремится стать равноправным членом ЕС. Об этом на заседании Европарламента заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, пишет B92. При этом она отметила, что тесные исторические и деловые связи с Москвой ни в коей мере не помешают её стране добиваться этой стратегической цели. 11 октября 2017 B92

B92: российским МиГам по 28 лет, но в Сербии им рады Шесть истребителей МиГ-29, переданных Россией Сербии, впервые поднимутся в воздух 20 октября, в День освобождения Белграда, пишет B29. Как отмечает издание, эти истребители, активно использовавшиеся российскими ВКС на протяжении 28 лет, официально поступят на службу сербской армии уже в следующем году. 10 октября 2017 B92

B92: прибытие МиГ-29 — исторический день для ВВС Сербии На сербском военном аэродроме встретили первые истребители МиГ-29, которые Сербии безвозмездно предоставила российская сторона, пишет B92. Всего Сербия должна получить от России шесть таких самолётов. Высокопоставленные сербские чиновники отметили, что это историческое событие для их страны и спасение для ВВС, не получавших новых самолётов с 1987 года. 4 октября 2017 B92

Balkan Insight: Болгария не торопится раскошелиться на НАТО, чтобы не «злить» Россию Болгария не собирается в обозримом будущем увеличивать расходы на оборону до 2% ВВП, как этого требует НАТО. Как сообщает Balkan Insight, таким образом София, сохраняя за собой членство в альянсе, не хочет ссориться с Москвой. 27 сентября 2017 Balkan Insight

B92: США и НАТО защитят Сербию от России «пропагандистским вторжением» США намерены создать на Балканском полуострове специальный «медиацентр» для «противостояния российскому влиянию», пишет B92. Впрочем, местные СМИ скорее видят в этом попытку «установить полный контроль» над регионом. Начнётся программа с Сербии, а финансированием проекта, в котором примут участие и представители НАТО, займётся ряд американских НПО. 14 сентября 2017 B92

Британский политолог: Сербия нужна России как плацдарм в Европу Россия пытается оказать влияние на разные страны Балканского региона, но важнее всего для неё Сербия, считает британский политолог Марк Галеотти. По его словам, которые приводит сербское издание B92, Россия видит в сотрудничестве с этими странами возможность рассорить и нейтрализовать Европу, а внутри Балкан есть немало тех, кто готов продвигать российские интересы. 12 сентября 2017 B92

Balkan Insight призвал сербов остерегаться русских, дары приносящих Российский посол в Сербии недавно преподнёс новому сербскому президенту Александру Вучичу «причудливый подарок» — жостовский поднос, пишет Balkan Insight. Этот дар, по мнению издания, можно вполне рассматривать как «послание, граничащее с оскорблением», — как намёк на то, что сербский лидер прислуживает Западу. И хотя «иногда поднос — это всего лишь поднос, но Вучичу всё же следует проявить обеспокоенность», говорится в статье. 21 июня 2017 Balkan Insight

Итальянский генерал: на бывшей Югославии НАТО поставило военный эксперимент Бомбардировка Югославии была «экспериментальной войной НАТО», считает итальянский генерал НАТО в отставке Бьяджо Ди Грациа. По его мнению, она стала своеобразным посланием России о том, кто победил в холодной войне. 20 июня 2017 In Serbia