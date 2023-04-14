Политика: неопределившимся странам Европы всё равно предстоит сделать выбор

Европа сегодня оказалась фактически разделена на две части с севера на юг. С одной стороны находятся Россия, Белоруссия и некоторые другие постсоветские страны, с другой — все остальные. Как пишет «Политика», есть и такие, кто, по крайней мере официально, не относится ни к одному блоку, однако им придётся сделать свой выбор — это является лишь вопросом времени и личного упрямства.

Официальное вступление Финляндии в НАТО знаменует собой фактическое разделение Европы на две части — с севера до юга континента. К одной части относятся Белоруссия и Россия с ещё несколькими постсоветскими республиками, а ко второй — все остальные государства. Как пишет «Политика», есть и такие, кто, по крайней мере официально, не относится ни туда, ни сюда. Это Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Швеция (невольно), Австрия, Швейцария, Армения, Азербайджан, Грузия, Ирландия и ещё несколько небольших государств. Однако можно сказать, что их окончательный выбор — вопрос времени и личного упрямства.

Как продолжает автор материала, неизменным остаётся тот факт, что на Старом континенте и в будущем будут бушевать войны, возможно даже между упомянутыми лагерями. Разрыв связей между востоком и западом континента в области безопасности неминуемо отразится и на контактах в других сферах. Явные различия в подходе к деликатным вопросам, в том числе торговым, энергетическим, социальным, указывают на то, что разлад в области безопасности влечёт массу неприятностей, которые вносят неопределённость в каждодневную жизнь европейцев, а будущее делают призрачным.

Говоря о начатом расколе Европы, Иван Тимофеев, программный директор клуба «Валдай» и один из ведущих экспертов по внешней политике России, написал: «Означает ли подобная ситуация разрыв всех связей с Западом и безболезненную перестройку на взаимодействие с незападным миром? Нет. Связи России с западными соседями копились столетиями. Разрубить их в одночасье не может даже мощный кризис, который мы наблюдаем сегодня. Внутри самого Запада существует как мировоззренческое, так и чисто материальное расслоение. За фасадом общих политических лозунгов кроется крайне разнородное политическое и ментальное пространство. В нём причудливо сочетается постмодернизм и ультралиберализм с консерватизмом и традиционализмом. Причём последний далеко не определяет близость позиций к России. Так, например, Польша — одна из наиболее консервативных стран Европы. Но консерватизм сам по себе не создаёт политических предпосылок для сближения с Россией».

Как заключает автор статьи, что есть у Европы, того нет у других, и это, в первую очередь, сообщество народов, их историй, культур. Всего этого нет у молодой Америки, которая упорно пытается навязать себя Старому континенту в качестве арбитра. Во времена ускорившегося мирового переустройства европейцы как будто не могут найти собственную идею для будущего. Однако долго так продолжаться не может. Вскоре решение будет принято, и Европа выберет либо постоянный страх возможной войны, либо признание неизбежности сосуществования. И возможно, это произойдёт уже после президентских выборов в США, назначенных на 2024 год.