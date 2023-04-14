Политика: неопределившимся странам Европы всё равно предстоит сделать выбор
Официальное вступление Финляндии в НАТО знаменует собой фактическое разделение Европы на две части — с севера до юга континента. К одной части относятся Белоруссия и Россия с ещё несколькими постсоветскими республиками, а ко второй — все остальные государства. Как пишет «Политика», есть и такие, кто, по крайней мере официально, не относится ни туда, ни сюда. Это Сербия, Босния и Герцеговина, Украина, Швеция (невольно), Австрия, Швейцария, Армения, Азербайджан, Грузия, Ирландия и ещё несколько небольших государств. Однако можно сказать, что их окончательный выбор — вопрос времени и личного упрямства.
Как продолжает автор материала, неизменным остаётся тот факт, что на Старом континенте и в будущем будут бушевать войны, возможно даже между упомянутыми лагерями. Разрыв связей между востоком и западом континента в области безопасности неминуемо отразится и на контактах в других сферах. Явные различия в подходе к деликатным вопросам, в том числе торговым, энергетическим, социальным, указывают на то, что разлад в области безопасности влечёт массу неприятностей, которые вносят неопределённость в каждодневную жизнь европейцев, а будущее делают призрачным.
Ссылки по теме
-
GT: мы за это расплачиваемся — евродепутаты раскритиковали антироссийскую политику Брюсселя, идущего на поводу у США
-
Экс-разведчик США: Зеленский — безумец и угроза всему миру
-
Das Erste: Лула да Силва отправится в Пекин с предложением создать «клуб мира» для решения конфликта на Украине
-
SCMP: Киеву нужно проглотить свою гордость и прийти к миру