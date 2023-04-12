SCMP: Киеву нужно проглотить свою гордость и прийти к миру

Украина понесла огромные человеческие, территориальные и инфраструктурные потери в конфликте, и если она ожидает, что западные страны оплатят счета за восстановление страны, то её может ждать разочарование. Как пишет автор South China Morning Post, реалистичный вариант урегулирования конфликта предполагает самопровозглашение Украины нейтральным государством и финансирование Россией её восстановления за счёт активов, замороженных Западом, но для этого Киеву нужно проглотить свою гордость и прийти к миру.

Пока на Украине всё ещё бушуют боевые действия, в мире назревает реалистичный план по урегулированию конфликта. Как считает автор книги «Военная стратегия: уроки Александра Македонского» и бывший военный инструктор Дэниел Ковани, Киев доказал миру, что при поддержке Запада он является грозным противником, движимым надеждой на победу, однако на поле боя, как говорится, надежда — это далеко не всё.

Как продолжает автор в статье для South China Morning Post, у ВСУ заканчиваются боеприпасы, а производственные мощности западных стран не позволяют обеспечивать необходимую степень военной помощи. Конечно, союзники могут продолжать отправлять то, что им поступает, но у России тут преимущество, поскольку она начала наращивать своё военно-промышленное производство намного раньше.

В первые дни конфликта Украина отвергла мирное соглашение, потому что вместе с западными покровителями надеялась на лучшее, не понимая военных реалий. Долгое время Киев и его союзники утверждали, что Украине необходимо продолжать боевые действия, чтобы усилить позиции на будущих переговорах. Однако в реальности она потеряла значительную часть территории, инфраструктуры, оборудования и рабочей силы — и эта тенденция не прекратится. В какой-то момент Киеву начнёт грозить опасность не только поражения в конфликте, но и подрыва собственного положения во время мирного урегулирования.

Вероятно, Украина ожидает, что страны Запада не только продолжат оплачивать военные действия, но и примут участие в восстановлении страны после того, как пыль уляжется. Однако помощь США и Европы уже не может удовлетворить потребности Киева, а экономика его покровителей ослабляется.

Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем больше потребуется возрождать после, но ресурсы, которые можно выделить на это, истощаются. Западные политики, несмотря на свои обещания, могут оказаться просто не в состоянии выписать чек, на который, вероятно, надеется Зеленский. Предприятия и инвесторы не захотят вкладываться в страну, чьи лидеры не видят дальше своего носа и не могут проглотить гордость, чтобы заключить мир.

По мнению автора материала, с учётом этого реально урегулировать ситуацию можно примерно так: Украина объявит себя нейтральным государством и проведёт демилитаризацию — до той степени, которая необходима, чтобы считаться действительно нейтральной и отказавшейся от военных действий. Россия выкупит территории, над которыми Киев утратил контроль, за счёт своих активов, замороженных западными странами. Этими деньгами, выделенными на реконструкцию, будет управлять независимый орган, назначенный и контролируемый Советом Безопасности ООН, чтобы гарантировать, что средства пойдут на восстановление страны, а не осядут в карманах коррупционеров.

Ковани отмечает, что в истории США уже был подобный прецедент. По договору, который завершил 2 февраля 1848 года войну между Мексикой и Америкой, первая уступила все претензии на территории, которые сейчас принадлежат Соединённым Штатам, а те, в свою очередь, выплатили мексиканскому правительству $15 млн.

«Истоки и причины того конфликта на американском континенте имеют некоторое сходство с украинским. Однако прежде чем мексиканские власти осознали ситуацию и согласовали условия мирного договора, армия США успела захватить территории вплоть до столицы государства Мехико. Украина должна помнить о том, что, если она вынудит русских идти до самого Киева, Москва, возможно, не будет столь великодушна по отношению к условиям договора, как Вашингтон когда-то. Украинские лидеры должны проглотить свою гордость и прийти к миру до того, как исчезнут их последние рычаги давления и они потеряют право голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий», — заключает автор статьи.