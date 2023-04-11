«Между глупостью и безумием» — Хёрш оценил действия США и НАТО в отнош.,ении России

Правительство Джо Байдена не очень хорошо умеет убеждать и действует, скорее, по принципу «вы или с нами, или против нас», рассказывает лауреат Пулицеровской премии Сеймур Хёрш в интервью немецкому журналу Tichys Einblick. По его мнению, подрыв газопроводов «Северный поток» был угрозой в адрес России и одновременно призывом к большей поддержке от европейских стран. Однако подрывать при этом их газоснабжение было крайне неумно, считает Хёрш.

Как отмечает немецкий журнал Tichys Einblick, репортёр и занимающийся расследованиями журналист Сеймур Хёрш три месяца назад опубликовал статью об атаке на трубопроводы «Северный поток». В начале февраля он в подробном отчёте описал, как США при помощи Норвегии взорвали шесть из восьми трубопроводов с помощью зарядов взрывчатки C4.

По его словам, в Вашингтоне не то чтобы планировали эту атаку в строгом смысле слова. Запрос был сделан незадолго до Нового 2021 года, вероятно, около Рождества. «Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное, что президент мог бы использовать, приманку или угрозу, чтобы убедить Путина не нападать», — пояснил Хёрш в интервью Tichys Einblick.

С его точки зрения, это, прежде всего, была угроза со стороны США. «Я не думаю, что это правительство очень хорошо умеет убеждать. Они действуют скорее по принципу «вы или с нами, или против нас», — поделился своим мнением журналист. — Идея заключалась в том, чтобы сказать Путину: мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной». Хёрш также обратил внимание на то, что наступательные силы России составляли около 120 тыс. человек, а это совсем не так много. Для сравнения, когда вермахт напал на Польшу в 1939 году, у него было 1,2 млн солдат. «Поэтому, когда сегодня люди говорят, что Путин хотел взять Киев, нужно сказать им: это просто не так. Это было бы вообще неосуществимо», — подчеркнул Хёрш.

И поскольку Путин не взял Киев, некоторые любят говорить, что он потерпел неудачу. Однако невозможно представить, как он мог бы сделать это с таким небольшим количеством войск, считает Хёрш. Он также призывает учитывать, что США и НАТО за последние годы значительно модернизировали украинскую армию, как по численности, так и по возможностям.

По версии журналиста, возможно, что Владимир Путин хочет «суверенитета» над Украиной — не физического, а политического контроля над территорией, особенно в том, что касается внешней политики. «Он не хочет аннексировать Украину. Я думаю, что Путин пойдёт на мир, если Украина будет в значительной степени демилитаризована, что, конечно, не устроит Киев. В этом и заключается проблема», — делает вывод Хёрш.

Он отмечает, что в США только что были обещаны новые деньги, в том числе на истребители. «Мы могли бы обучить украинских пилотов летать на F-16 — кстати, это старый самолёт, который русские могут сбивать относительно легко. Но не говорите об этом журналистам, — предупредил Хёрш. — То, что сейчас делают США и НАТО, находится где-то между глупостью и безумием». Он также не верит в то, что Украина может войти в НАТО. «Большая часть того, что говорит Столтенберг, — это просто поток ругательств в адрес России», — считает Хёрш.

Согласно его точке зрения, правительство в Вашингтоне никогда не признает, что оно несёт ответственность за нападение на газопроводы «Северный поток». Конфликт может продолжаться годами, уверен Хёрш. Если Путин развернёт свои войска более решительно, он может пойти быстрее — ведь до сих пор он держал свои лучше обученные войска в тылу. Но, скорее всего, речь идёт о долгом конфликте, заключает журналист.

Вероятно, прошлым летом Байден серьёзно обеспокоился тем, может ли он рассчитывать на поддержку Германии и Западной Европы. На сегодняшний день Соединённые Штаты потратили на этот конфликт почти $120 млрд. Чтобы закончить его, потребуется гораздо больше денег. Общественное мнение в США активно одобряло войну ещё три-четыре месяца назад. После этого показатели в опросах начали падать, потому что всё больше и больше людей задаются вопросом: зачем мы тратим столько денег?

Сегодня у Германии и Западной Европы нет природных ресурсов, нет газа или нефти. С 60-х годов США жаловались на то, что Россия может продавать Западной Европе нефть и газ. Это всегда воспринималось как «инструментализация». С американской точки зрения, русские использовали газ, чтобы уменьшить поддержку НАТО и США. «Мы рассматривали его как оружие», — объясняет Хёрш. Но в результате в Германии вырос огромный промышленный комплекс. Когда в 2011 году открылся «Северный поток — 1», дешёвого газа стало так много, что страна смогла продать часть его дальше, «вниз по течению», как это называется в нефтяном бизнесе. А в 2021 году должен был появиться второй трубопровод. США добились от Олафа Шольца введения санкций против него. Но он уже был заполнен газом, большим количеством газа, и это привело к взрыву.

Это был сентябрь, приближалась зима. Германия пыталась создать запас газа, что удалось ей лишь частично. Но немцы пережили зиму, используя сжиженный природный газ (СПГ), поставлявшийся по высоким ценам. Помогла и тёплая погода. И, конечно, правительство было очень щедрым на субсидии. Так что зиму удалось пережить. Но тем временем цены на энергию сильно выросли. В некоторых районах Франции цены на электроэнергию выросли в пять раз, и то же самое происходит в других регионах Европы.

Что же будет дальше? Если осенью снова похолодает, а цены на газ не снизятся, то возрастет недовольство человеком, который привёл к этому кризису, то есть Джо Байденом, рассуждает Сеймур Хёрш. По его мнению, взорвав трубопроводы, Байден сказал европейцам: «Мне не хватает вашей поддержки. Я боюсь, что если дело с Россией зайдёт в тупик, вы можете дрогнуть». Это был его способ сказать: США нужно больше денег от партнёров по НАТО, возможно, даже войска, особенно от Германии.

У Джо Байдена определённо есть шанс занять место в хит-параде самых глупых президентов США после мировой войны, убеждён Хёрш. Взрывать газоснабжение союзника, чтобы у канцлера Германии теперь были проблемы с обеспечением процветания и тёплых комнат своих граждан, это неумно, подчеркнул он в интервью Tichys Einblick.

Что касается канцлера Шольца, по версии Хёрша, он «превратился в коллаборациониста». Шольц ничего не отрицает, ни о чём не протестует, ничего не расследует. По крайней мере, он должен был сделать какой-то комментарий, что-то вроде: «Мы будем очень тщательно это расследовать, это очень серьёзное обвинение...» Но ничего подобного не произошло.

У Германии сегодня огромные проблемы, потому что у неё нет такого количества газа, как раньше. «Я не думаю, что правительство сможет снова выплатить такое количество субсидий», — отмечает Сеймур Хёрш в интервью Tichys Einblick. «Так что остаётся только молиться за ещё одну мягкую зиму», — заключает он.