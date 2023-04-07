«Синдром избитой жены»: Скотт Риттер объяснил, почему Германия вопреки всему остаётся с Америкой

Даже несмотря на то, что США, подорвав газопроводы «Северный поток», нанесли серьёзный удар по благосостоянию немцев, Берлин всё равно остаётся верным союзником Вашингтона и в Германии почти не слышно возгласов осуждения по этому поводу, отметил бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По мнению Риттера, это показывает, что германский народ коллективно страдает расстройством, которое психологи именуют «синдромом избитой жены».

(Ведущий зачитывает вопрос зрителя.) «Так отчего же Германия просто не пошлёт Штаты куда подальше за то, что те взорвали их газопровод и спровоцировали их экономические проблемы? Что их вынуждает и дальше поддерживать отношения с США — ну, кроме презрительного отношения к России?»

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США: Сразу оговорюсь, что вовсе не хочу сейчас проявлять бестактность в определённых темах, — но я это связываю с так называемым синдромом избитой жены.





Вот зачем некоторые женщины продолжают жить с мужьями, которые их каждый день избивают до полусмерти и всячески третируют? Может быть, потому, что ощущают внутри пустоту, некий вакуум? Кто знает — я не психолог, чтобы этот синдром в подробностях объяснять. Но все мы знаем: в девяти случаях из десяти жена, которую регулярно избивает муж, к нему же возвращается — и её продолжают бить дальше. Она знает, что её ждёт в будущем — и всё же что-то она из этого для себя извлекает, возникает некий психологический механизм удовлетворения.





Вот это и есть Германия. Германия — это жена, которую бьют. Причём в самом буквальном смысле — США её регулярно избивают до полусмерти, а она всё возвращается. А всё потому, что немцы просто не знают другой жизни. Им нужны США, чтобы ощущать себя полноценными. Таково проклятие Германии, как страны, и всего немецкого народа.





Я знаю, что есть люди, которые высказываются против, — мы такие случаи видели. Взять только ту замечательную даму из парламента. Боже мой, какая же смелая женщина! Она говорит самые разумные вещи — то же самое должен повторять каждый немец: она осуждает собственное правительство за причастность к этой диверсии, а американцам говорит, чтобы убирались из её страны.





Её примеру должна следовать вся Германия — а тот факт, что немцы этого не делают, показывает, что они коллективно страдают синдромом избитой жены.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2023 года.