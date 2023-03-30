N-TV: может раскрыть причину взрыва — Дания подняла со дна таинственный объект у «Северного потока»

13:59
Пащенко о победе в смешанной эстафете: хотел создать интригу, немного перестарался и чуть её не убил
Биатлонист сборной ХМАО‑Югры Петр Пащенко высказался о победе в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске.
13:59
В Ватикане сообщили об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска
Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил об улучшении состояния здоровья Папы Римского Франциска после госпитализации.
13:59
Застреливший девушку легкоатлет-ампутант Писториус может выйти на свободу в марте
Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, может освободиться в марте 2023 года.
13:56
В Дании отказались проводить турниры по фехтованию из-за допуска россиян
Председатель правления Датской федерации фехтования Ян Йенсен заявил, что организация отказалась проводить на территории страны международные турниры из-за допуска россиян и белорусов.
13:55
При обстреле Троицкого со стороны ВСУ погиб мирный житель
В результате обстрела украинскими войсками Троицкого в Луганской Народной Республике погиб мирный житель, ещё 14 человек получили ранения.
13:52
Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность сокращения рабочего дня в пятницу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обсуждения касательно возможности сокращения рабочего дня в пятницу не ведутся.
13:46
Польский чиновник предложил запретить импорт продуктов с Украины
Экс-министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий в интервью газете Wyborcza предложил полностью запретить импорт продовольствия с Украины.
13:45
В ЦСКА рассказали о ситуации с долгами «Удинезе» по Бийолу
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о текущей ситуации с долгами итальянского «Удинезе» за приобретение Яки Бийола.
13:42
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины в четверг, 30 марта.
13:41
Поварницын: бежал в эстафете на лыжах Цветкова
Российский биатлонист Александр Поварницын сообщил, что пробежал смешанную эстафету на лыжах Максима Цветкова.
13:39
Церемония вручения премии телеканала RU.TV пройдёт 23 мая
Церемония вручения премии телеканала RU.TV состоится 23 мая в «Крокус Сити Холл». Режиссёр — Алексей Голубев.
13:38
В РПЦ сообщили, что автозаки появились у стен Киево-Печерской лавры
Советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов заявил, что возле Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) появились автозаки.
13:38
Журналист из Бельгии: Тедеско полностью поменял сборную по сравнению с чемпионатом мира
Журналист ежедневного издания Sudinfo Филипп Гердай оценил работу Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии по футболу.
13:37
В РПЦ сравнили ПЦУ с церковью летающего макаронного монстра
Православная церковь Украины мало чем отличается от пародийной церкви летающего макаронного монстра.
13:32
Delfi Sport: МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде
Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прервали выступление эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм.
13:26
В Кремле решительно осуждают выселение монахов из Киево-Печерской лавры
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно осуждает выселение монахов из Киево-Печерской лавры.
13:24
Песков заявил, что журналиста WSJ Гершковича взяли с поличным
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича взяли с поличным, речь идёт не о подозрениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:22
Пушилин: совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что совсем скоро можно будет говорить о фактическом окружении Артёмовска (Бахмута).
13:17
Marca: Месси принял решение продлить контракт с ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси принял решение продлить соглашение с парижским клубом ещё на год.
13:16
Raiffeisen Bank: российские активы могут быть проданы или выведены из состава группы
Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International заявила о планах продать или вывести в отдельную структуру свою российскую «дочку».
13:14
ЦБ выразил надежду, что россияне в 2024 году смогут открывать счета в банках по видеосвязи
Россияне в 2024 году получат возможность открывать счета в банках по видеосвязи, заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.
13:14
Команда ХМАО-Югра одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону
Команда ХМАО-Югра одержала победу в смешанной эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.
13:11
Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро «Молодёжная»
Пассажир, упавший на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодёжная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, выжил.
13:09
Действие соглашения о таможенной помощи между Россией и Эстонией истекло
Действие соглашения между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенной сфере прекращено с 26 марта 2023 года.
13:01
На Euronews заявили о резком росте популярности RT Arabic
На Euronews отметили резкий рост популярности RT Arabic.
13:01
КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила лучших хоккеистов в четвертьфинале Кубка Гагарина.
13:00
«Росатом»: два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин»
В госкорпорации «Росатом» заявили, что два будущих российских атомных ледокола назовут «Камчатка» и «Сахалин».
13:00
Врач Кашух напомнила о высокой концентрации витаминов в берёзовом соке
Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что берёзовый сок богат витаминами и микроэлементами.
12:59
В Москве рассказали о крупных масштабах строительства городских объектов
Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал о программе строительства социальных объектов в столице.
12:58
Глава Росавиации: авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африки
Российские авиакомпании изучают возможность начала полётов в страны Африканского континента.
12:57
Технолог Будовская рассказала, как выбрать свежие креветки и кальмары
Технолог компании «Путина» Юлия Будовская объяснила, как правильно выбирать морепродукты.
12:56
В Сочи благоустроят 180 пляжей к лету
В Сочи планируют благоустроить 180 пляжей к летнему периоду.
12:54
Майгуров объяснил свои слова об увольнении биатлонистов из силовых структур ради участия в турнирах
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что его выражение об увольнении спортсменов из силовых структур поняли неправильно.
12:51
Глава Росавиации заявил, что аэропорт Мариуполя восстановят первым в новых регионах
Первым аэропортом, который планируется восстановить в новых регионах России, является аэропорт Мариуполя, заявил глава Росавиации Александр Нерадько.
12:47
Искусственный интеллект ChatGPT составил символическую сборную мира по футболу всех времён
Искусственный интеллект ChatGPT представил символическую сборную футболистов разных времён.
12:45
Захарова: род занятий сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имел отношения к журналистике
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что род занятий сотрудника американского издания The Wall Street Journal в России не имел отношения к журналистике.
12:45
При обстреле Троицкого в ЛНР со стороны ВСУ пострадали семь человек
Семь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов Троицкого в ЛНР со стороны ВСУ.
12:42
В «Современнике» не стали комментировать информацию об увольнении Лии Ахеджаковой
В театре «Современник» не стали комментировать информацию о том, что народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об уходе по собственному желанию.
12:41
В Иркутской области выявили 135 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области выявили 135 случаев COVID-19 за последние сутки.
12:41
Глава ЕК: позиция Китая по Украине станет определяющей для отношений ЕС и КНР
Позиция Пекина по украинскому конфликту будет определяющим фактором для отношений ЕС и Китая, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
12:39
Министр спорта Литвы — о критериях МОК по допуску россиян: неутешительное решение
Министр спорта Литвы Юргита Шюгждинене отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
12:38
Врач Паршина: людям с хроническими болезнями не стоит проводить отпуск в жарких странах
Аллерголог-иммунолог, заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского (ЦКБ РАН), ассистент кафедры иммунологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Евгения Паршина рассказала, что отдых на море имеет множество преимуществ для здоровья, однако подходит он не всем.
12:36
Глава ЕК фон дер Ляйен: Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок
Власти Евросоюза считают, что Китай намерен продвигать свой новый мировой порядок.
12:36
Политолог Дудчак отметил, что на Украине за последние годы развился навык выпрашивания денег
Политолог Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что мировые энергетические компании должны отдать Киеву часть прибыли.
12:30
Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об игнорировании Киевом вопросов безопасности ЗАЭС.
12:29
В Москве началась регистрация на Тотальный диктант
В Москве открыли регистрацию на акцию «Тотальный диктант», которая состоится 8 апреля.
12:27
В Подмосковье построят три мусорных завода летом 2023 года
В Московской области построят три комплекса по обработке и утилизации отходов к концу июня.
12:27
Тарпищев считает, что Хачанов способен выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что россиянин Карен Хачанов находится в хорошей физической форме.
12:26
Гоша Куценко рассказал о сюжете нового фильма «Любовь-морковь»
Актёр Гоша Куценко, сыгравший главную роль в четвёртой части комедии «Любовь-морковь» — фильме «Любовь-морковь: Восстание машин», выходящем на экраны 30 марта, рассказал о сюжете картины.
12:25
В МЧС сообщили об эвакуации застрявших в машинах по дороге из Териберки в Мурманск
В пресс-службе главка МЧС по Мурманской области сообщили, что первые 20 человек эвакуированы из автомобилей, застрявших из-за непогоды на дороге из Териберки в Мурманск.