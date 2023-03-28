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Independent: Совбез ООН отказался проводить расследование взрывов на «Северных потоках»

Материал представлен в переводе ИноТВ
Российская резолюция с предложением провести расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не нашла поддержки в Совете Безопасности ООН, сообщает The Independent. По информации издания, большинство членов Совбеза либо воздержались от голосования, либо сочли, что уже ведущихся правительствами ряда стран следствий вполне достаточно.
Independent: Совбез ООН отказался проводить расследование взрывов на «Северных потоках»
AP
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России с предложением провести расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает The Independent.
 
Как уточняется в материале издания, за резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия, однако остальные члены совета либо воздержались, либо заявили, что ещё в одном расследовании нет необходимости.
 
Такое мнение, в частности, выразил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, который отметил, что Швеция, Дания и Германия уже ведут собственные расследования взрывов на газопроводах, обеспечивая при этом прозрачность и беспристрастность, поэтому отдельное следствие под эгидой Организации Объединённых Наций просто не нужно. Кроме того, Вуд назвал российскую инициативу попыткой «дискредитировать работу, проведённую в рамках национальных расследований, и создать предвзятое мнение по отношению к любым выводам, которые не будут соответствовать российской версии», цитирует дипломата The Independent.
 
Как напоминает корреспондент газеты, для принятия резолюции в Совбезе ООН необходимо, чтобы за неё высказались как минимум девять из пятнадцати членов, и при этом ни один из постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) не наложил на документ вето.
 
Европейские расследования пока так и не выявили никаких конкретных результатов — во всяком случае, таковые не обнародовала до сих пор ни одна из сторон, отмечается в материале The Independent.
 
Ряд крупных западных СМИ ранее сообщали со ссылкой на чиновников правительства США и некоторых других стран, что к взрывам на газопроводах могут быть причастны граждане Украины, а возможно, и правительство этой страны. Киев эти заявления опроверг. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал такую версию «полной чушью», пишет The Independent.
 
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проходящие по дну Балтийского моря, были повреждены в результате нескольких взрывов 26 сентября прошлого года, напоминает корреспондент издания.
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источник
Independent Великобритания Европа
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