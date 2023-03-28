Independent: Совбез ООН отказался проводить расследование взрывов на «Северных потоках»

Российская резолюция с предложением провести расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не нашла поддержки в Совете Безопасности ООН, сообщает The Independent. По информации издания, большинство членов Совбеза либо воздержались от голосования, либо сочли, что уже ведущихся правительствами ряда стран следствий вполне достаточно.

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России с предложением провести расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает The Independent.

Как уточняется в материале издания, за резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия, однако остальные члены совета либо воздержались, либо заявили, что ещё в одном расследовании нет необходимости.

Такое мнение, в частности, выразил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд, который отметил, что Швеция, Дания и Германия уже ведут собственные расследования взрывов на газопроводах, обеспечивая при этом прозрачность и беспристрастность, поэтому отдельное следствие под эгидой Организации Объединённых Наций просто не нужно. Кроме того, Вуд назвал российскую инициативу попыткой «дискредитировать работу, проведённую в рамках национальных расследований, и создать предвзятое мнение по отношению к любым выводам, которые не будут соответствовать российской версии», цитирует дипломата The Independent.

Как напоминает корреспондент газеты, для принятия резолюции в Совбезе ООН необходимо, чтобы за неё высказались как минимум девять из пятнадцати членов, и при этом ни один из постоянных членов (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) не наложил на документ вето.

Европейские расследования пока так и не выявили никаких конкретных результатов — во всяком случае, таковые не обнародовала до сих пор ни одна из сторон, отмечается в материале The Independent.

Ряд крупных западных СМИ ранее сообщали со ссылкой на чиновников правительства США и некоторых других стран, что к взрывам на газопроводах могут быть причастны граждане Украины, а возможно, и правительство этой страны. Киев эти заявления опроверг. В свою очередь, президент России Владимир Путин назвал такую версию «полной чушью», пишет The Independent.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проходящие по дну Балтийского моря, были повреждены в результате нескольких взрывов 26 сентября прошлого года, напоминает корреспондент издания.