Известный репортёр-расследователь Сеймур Хёрш обеспокоен тем, что США увеличивают количество войск и вооружений в Европе, однако ни Украина, ни администрация Байдена не смогут добиться желаемых результатов. Как рассказал Хёрш в интервью порталу Global Times, хотя никто не знает, что может произойти на поле боя, он точно знает, что Украина вряд ли победит. Журналист также считает, что Россия была бы готова решить конфликт путём мирных переговоров, однако такой политический провал Байдена затруднит его переизбрание.

В 1970-х годах известный репортёр Сеймур Хёрш сообщил, что американские военные устроили резню в Ми Лае во время Вьетнамской войны. Хёрш также участвовал в расследовании «Уотергейтского скандала» и разоблачил скандал с пытками заключённых в тюрьме Абу-Грейб в Ираке в 2004 году. Хёрш, сообщивший о том, что за взрывом «Северных потоков» стоят США, дал эксклюзивное интервью порталу Global Times. В нём он рассказал, что очень обеспокоен нынешней политикой Америки.

Хёрш добавил, что основные средства массовой информации в Соединённых Штатах многого не рассказывают о конфликте на Украине. Поэтому он теперь пишет и публикует статьи самостоятельно.

«Американские СМИ, вероятно, слишком боятся очередного Трампа, поэтому они изо всех сил стараются удержать Байдена на вершине и не особо критикуют его», — рассказал Сеймур Хёрш.

Он напомнил, что когда он делал репортажи о Вьетнамской войне, и в сенате, и в палате представителей были демократы, выступающие против неё. Но сейчас журналиста поражает, что демократы и в сенате, и в палате представителей нынче единогласно выступают за Украину, и только горстка республиканцев высказывается против конфликта с Россией.

«Мы находимся в безумном положении, когда никто даже не пытается выяснить, что происходит на самом деле», — говорит журналист.

По его мнению, тот факт, что США увеличивают количество войск в Европе и что огромное количество вооружений ежедневно отправляется в Западную Европу, заставляет очень беспокоиться о том, что может произойти. В этом конфликте, говорит Хёрш, ни Украина, ни администрация Байдена не смогут добиться желаемых результатов.

«Американцы понятия не имеют о том, какова обстановка на поле боя на самом деле. И они не знают, что у этого конфликта не может быть счастливого финала. Что бы вы ни думали о Владимире Путине, я не одобряю прямой военный конфликт. Когда в 1990 году Восточная и Западная Германия объединились, у нас было соглашение с Советским Союзом о том, что НАТО ни на дюйм не расширится на восток. А теперь в альянс вошло 14 новых стран. Я могу понять, почему Россия считает это провокацией. Я хотел надеяться, что она не начнёт военную спецоперацию на Украине, но теперь уже слишком поздно. И смею вас заверить, что русские не проиграют. Никто не знает, что может произойти, на поле боя очень трудно что-то предсказать. Но я точно знаю, что Украина вряд ли победит», — поделился мнением журналист.

Он также считает, что Россия была бы готова решить конфликт путём мирных переговоров, однако в реальности переговоры — это очень сложно, потому что такой политический провал Байдена также затруднит его переизбрание.