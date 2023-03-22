Встреча, которая сбросила маски — мировые СМИ о визите главы КНР в Москву

Эта встреча привлекла внимание всего мира, пишут международные журналисты о трёхдневном визите главы Китая Си Цзиньпина в Москву. С Владимиром Путиным их связывают не только тёплые личные отношения, но и общая позиция в отношении устройства мировой политики, а также экономические отношения между двумя странами, взаимная поддержка и сотрудничество. «Плохое предзнаменование для Запада», — предвещают СМИ.
Новый вызов Западу
«Некоторые дипломатические встречи один на один ускоряют исторический процесс
», — так французская газета Le Figaro
охарактеризовала встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Она не только сбросила маски, но и убрала фильтр, который на протяжении нескольких лет искажал соотношение сил на международной арене. Распространяя свою модель и свои общие амбиции в мире, Китай и Россия бросают новый вызов Западу
».
Журналисты испанской газеты El Pais
напоминают, что «это уже 40-я личная встреча двух «старых добрых друзей», как назвал российский лидер своего коллегу
». «На повестке дня обычные дела: расширение торговых соглашений, увеличение поставок углеводородов, активизация сотрудничества, всё как обычно. Но в данном случае встреча лидеров двух сверхдержав способна задать ритм геополитическому театру
».
Эксперты отмечают и особую продолжительность этого визита Си Цзиньпина в Москву. Так, экономист Жан-Поль Чанг в интервью France 24
заметил: «Для Си Россия — довольно важная страна, чтобы отправиться туда с трёхдневным визитом. И это не просто вопрос личных отношений, но достаточно важный вопрос для двух стран, чтобы он посвятил этому столько времени и проявил энтузиазм
».
А шведская газета Dagens Nyheter
увидела «большой символизм
» в том, что Си Цзиньпин выбрал именно Россию в качестве первого пункта назначения после своего переизбрания: «В Путине он видит близкого человека, с которым разделяет свою неприязнь к США
».
Особый символизм
Символизмом был наполнен и церемониал встречи. «Два лидера входят в самый большой зал через золотые двери и идут навстречу друг другу по красной ковровой дорожке, которая кажется вечной. Послание: здесь встречаются два человека, которые знают и уважают друг друга, у которых есть общие интересы, а также один и тот же противник в Вашингтоне
», — пишут журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung
. А их коллеги из Das Erste
отмечают: «Путин и Си у камина, между ними крошечный столик. Быть ближе практически невозможно. Кто не помнит белый шестиметровый стол, за которым пришлось сидеть канцлеру Олафу Шольцу во время его визита в Кремль — ещё до начала войны? Сидеть друг от друга дальше было практически невозможно
».
«Во время своего государственного трёхдневного визита в Москву Си, судя по всему, не жалеет личной поддержки — как минимум публичной — Владимиру Путину. Вплоть до этого непривычного упоминания президентских выборов, которые пройдут в будущем году в России
», — отмечает автор статьи в Le Figaro
. Лидер Китая выразил свою уверенность, что народ России поддержит Владимира Путина. И корреспондент немецкого телеканала Welt
Кристоф Ваннер поясняет такую позицию: «Си Цзиньпин заинтересован в том, чтобы Россия оставалась стабильной, а её президент Владимир Путин сохранил свой высокий пост. И для этого Пекин готов многое сделать для Москвы
».
Укрепление газового сотрудничества в пику западным санкциям
Журналисты отмечают, что главной темой встречи двух лидеров стало экономическое сотрудничество. Британская газета The Guardian
сообщает, что к вечеру второго дня визита «две стороны объявили, что Путин и Си подписали два совместных документа: заявление о планах по экономическому сотрудничеству и заявление о планах по углублению партнёрства. Путин также сказал, что две страны приблизились к согласованию договора по газопроводу «Сила Сибири — 2» — большому проекту по переориентированию экспорта российского газа из Европы в Азию
».
«В качестве символа этой растущей экономической интеграции российский газовый гигант «Газпром» объявил во вторник, что накануне он поставил «рекордное» количество газа по трансграничному газопроводу «Сила Сибири
», — отмечает Le Figaro
.
Австрийская газета Der Standard
и вовсе делает вывод: «Цель западных санкций — решительно ослабить российскую экономику — становится всё более отдалённой и даже может оказаться нереалистичной. Китай уже является крупнейшим торговым партнёром России. И вот уже в Москве согласованы новые совместные экономические проекты. Россия — интересный рынок сбыта для китайской экономики, которая ослабла после коронавируса. Китай может поставлять потребительские товары, которые Россия больше не может получать с Запада из-за санкций. А у России есть кое-что бесконечно ценное для Китая: энергоносители
».
«Впрочем, Пекин хочет, чтобы мир обращал внимание скорее не на дружеские отношения между двумя лидерами, а на то, что Си выступает в роли политика глобального масштаба, при посредничестве которого происходит мирное урегулирование — включая, например, подписанное при его участии историческое соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, благодаря которому были восстановлены их дипломатические отношения
», — отмечается в материале американского телеканала CNN
.
Мирная инициатива Китая — возможно, единственный путь к миру на Украине
В Москве Си Цзиньпин обсуждал со своим российским коллегой в том числе урегулирование конфликта на Украине. Как отмечает информационное агентство Reuters
, «Путин похвалил Си Цзиньпина за мирный план, предложенный им в прошлом месяце, и обвинил Киев и Запад в отказе от него
». Журналисты приводят слова российского президента: «Многие из положений выделенного Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем
».
И с такой оценкой согласны журналисты испанской газеты El Pais
: «Китайский план, несмотря на все его недостатки, является крупнейшим и, возможно, единственным способом решения проблемы путём переговоров. Он исходит от страны, имеющей вес и прекрасные отношения с Москвой и Киевом
».
Даже украинские эксперты видят в этом позитивное зерно: «Нам важно не то, как они будут разговаривать о нас между собой. Важно то, о чём будет разговор Си с Зеленским. К этому нужно готовиться, и некоторые американские аналитики уже советуют нам, как это нужно делать. И я думаю, что это только начало активных контактов: Китай чувствует, что война близится к фазе кульминации, и ему нужно вступить в игру
», — приводит «Вести.ua
» слова политолога Владимира Фесенко.
США заранее против
Но США уже заранее высказали свой скепсис в отношении предложений Китая. «Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби выразил в понедельник обеспокоенность тем, что Китай может попытаться воспользоваться визитом на высшем уровне для того, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров на собственных условиях, позволяя России закрепить территориальные претензии
», — пишет американское издание Newsweek
.
Американская газета The Wall Street Journal
объясняет такое отношение: «Укрепление союза между Россией и Китаем вызывает серьёзную озабоченность в западных столицах, которые рассматривают эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников. Си и Путин осудили геополитический порядок, который, по их мнению, возглавляют США, и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, прежде всего в развивающихся странах
».
«Именно в странах Глобального Юга находится настоящее поле информационной битвы современного мира, и Китай и Россия имеют там существенное преимущество в сравнении с Западом
», — пишет аналитик польского издания Polskie Radio
. Он отмечает, что «цель Китая в глобальном масштабе — разрушить единство Запада так, чтобы страны ЕС не смогли согласовывать свою политику в отношении Китая с США
».
«Китай хочет показать, что США больше не единственный игрок
», — приводит мнение политолога и бывшего советника СНБ Томаса Грэма американский журнал Newsweek
. «Дружелюбная встреча Си и Владимира Путина привлекла внимание всего мира. Это не только напоминание, что Китай превратился во влиятельного посредника на мировой арене, но и повод для размышлений, не теряет ли Америка свою некогда бесспорную роль лидера в международной дипломатии
».
Беспроигрышный вариант
«Получается, Китай и Россия выбрали беспроигрышный вариант. Китайско-российское партнёрство сегодня слишком значительно, чтобы потерпеть неудачу. С другой стороны, это очень плохое предзнаменование для Запада, влияние и модель которого размываются изо дня в день. Это предвещает жёсткую конкуренцию между блоками за мировое влияние
», — предрекает французская газета Le Figaro
.