Встреча, которая сбросила маски — мировые СМИ о визите главы КНР в Москву

18:12 Российские лётчики рассказали подробности перехвата MQ-9 Reaper над Чёрным морем Российские лётчики рассказали подробности перехвата американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем 14 марта.

18:10 Злоумышленник с подозрительными сумками проник на стадион сборной Швеции На стадионе в Стокгольме, где тренировалась сборная Швеции по футболу, произошёл неприятный инцидент.

18:03 На стадионе в Тегеране, где пройдёт товарищеский матч сборных Ирана и России, протекает крыша Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирана на стадионе, где протекает крыша.

18:03 Акция «Ночь театров» пройдёт 27 марта в Москве Акция «Ночь театров» состоится в Москве 27 марта. Детская программа начнётся в 17:00, взрослая — в 21:00.

18:02 Синоптик Леус заявил, что автомобилистам ещё рано менять зимнюю резину Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что автомобилистам пока рано менять зимнюю резину на летнюю.

18:02 Милош Бикович рассказал о работе с Оксаной Акиньшиной Актёр и продюсер Милош Бикович рассказал о сотрудничестве с актрисой Оксаной Акиньшиной.

18:01 Милош Бикович назвал уникальным опытом своё участие в фильме «Вызов» Актёр Милош Бикович рассказал о съёмках в фильмах Клима Шипенко «Холоп 2» и «Вызов».

18:00 Коуч Красникова рассказала, как развивать самооценку у детей Женский коуч, автор курса «Взрослое родительство» Валентина Красникова дала советы по развитию самооценки у детей.

18:00 Депутат Ивлев назвал Владимира Чурова неординарным человеком Член комитета Госдумы по контролю Леонид Ивлев выразил соболезнования в связи со смертью экс-главы ЦИК Владимира Чурова.

17:57 Блинкен: США следует вернуться в ЮНЕСКО США заинтересованы в том, чтобы вернуться в ЮНЕСКО, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

17:56 Бестемьянова связала переход Степановой и Букина с желанием завоевать медаль Олимпиады Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин перешли в группу Александра Жулина из-за желания побороться за олимпийские медали.

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17:32 Шойгу наградил лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ беспилотником США Глава российского Минобороны Сергей Шойгу наградил орденами Мужества лётчиков Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем границ района спецоперации.

17:26 Представители Запорожской области просят СК возбудить дело против Байдена Представители Запорожской области просят Следственный комитет возбудить уголовное дело против президента США Джо Байдена в ответ на клеветнические обвинения Международного уголовного суда (МУС) в адрес российского президента Владимира Путина.

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17:06 Рябков: опасность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние десятилетия Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий.

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16:58 Врио главы ДНР Пушилин создал Штаб гражданской обороны республики Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин создал Штаб гражданской обороны ДНР.

16:57 Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США Конкуренция с Россией и Китаем является главным вызовом для Соединённых Штатов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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